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Червиченко: «Не понял, почему „Ахмат“ вышел на второй тайм ленивым»

17 мая 2021, 09:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча московского клуба с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ.

Было ожидаемо, что «Спартак» создаст себе проблемы. Не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм ленивым. Казалось бы, ведёшь 2:0, показывай игру в атаке дальше. А они неуклюже отбивались. Может, устали, может, ещё чего, однако выглядело странновато. Но «Локомотив» сам виноват, что всё так получилось. Если бы они повели в счёте раньше, а «Спартак» уходил на перерыв, зная, что «Локо» выигрывает свой матч, то красно-белые бы занервничали. Это могло помешать «Спартаку» выравнять результат.

Тедеско — фартовый. Был в 10 минутах от провала — в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
17 мая в 18:09
Странно, согласен. На то и перерывы между таймами, чтобы, если что, успеть занести...Романтизм в российском футболе умер давным-давно.
Супервайзер
Супервайзер
17 мая в 12:02
Фартит Червю. С такими мозгами, а его еще кто-то слушает и потоки его речи печатает.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
17 мая в 11:55
если бы промес два раза попал то для ахмата закончилось в первом тайме
а во втором они их просто смяли
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ makkie (раскрыть)
17 мая в 11:27
Все 4 гола были по игре и очень красивые, это футбол, не забиваешь ты, дальше сам знаешь.))
stavr74
stavr74
17 мая в 11:27
клоуну который развалил Спартак , отмывая бабки банка своего не понять
makkie
makkie
17 мая в 11:21
Да-да)

И два убойных момента от Промеса при счёте 0-0, и 21 удар Спартака по воротам Ахмата, и постоянное давление во втором тайме - Червиченко конечно не волнуют) он считает, что Спартаку фартит и он отскакивает. Ну-ну) а я считаю, что в первом тайме фартило Ахмату - два гола были абсолютно не по игре. Залетело всё, что летело в створ при странной игре ЦЗ Спартака. Вот и вся разница.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
17 мая в 11:06
Вот же какой нехороший СПАРТАК , взял и расстроил "хорошего парня" червякченко.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 мая в 11:02
Ну можно было отложить матч в Грозном до вечера, как Уфа сделала, температура такая же была. Лично я могу сделать такие выводы по 5 парам этого тура. А на счет Ахмата побегал бы ты под 40 градусов)))) Да и мотивации никакой. Локо сами виноваты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 мая в 10:32
Вот я так рассуждаю. В районе 15-00 звонит Федун кому-то из руководства Ахмата, и примерно такой разговор происходит:
- Приветствую, уважаемые! Как ваши дела?
- Да всё неплохо, вылет не грозит, до еврокубков не дотянуться. Так, болотце.
Только вот УЕФА плющит, наезды по финансам какие-то левые. Народ может разбежаться.
- Да уж, неприятная штука. А вот мы тоже можем мимо денег от ЛЧ пролететь, если вы упираться будете, а Локо забьёт. Давайте сделаем другу хорошо: вы слегка расслабитесь во втором тайме (конец сезона, устали, да и жарко сегодня). А мы вам слегка поможем с вашими заморочками разобраться.
- Дак тут Локо тоже суетится, бонусы обещает за победу.
- Они хитрые, напрягают вас, здоровье ваше не берегут. А мы отдохнуть предлагаем, за те же деньги. Ну, если сторгуемся, можем ещё 3-4 очка в следующем сезоне подогнать.
Больше никак, год юбилейный, несолидно очками сорить. Соглашайтесь, выгодное дельце.

Вот и вышел Ахмат какой то непонятный даже для Червиченко. Возможно, такого разговора не было, или не такие слова прозвучали. Это всё в порядке домысла, но ведь спартачи домысливают, что у Газпрома всё куплено и филиалы протащены. Почему бы и мне не пофантазировать? Тем более, что может оказаться истиной...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 мая в 10:25, ред.
Опять червя червь подтачивает.....не знает уже за что укусить Спартак.
Аксинья
Аксинья
17 мая в 10:17
потому что в перерыве на счет Ахмата поступила большая денежная сумма из "неизвестного" источника...
sir_Alex
sir_Alex
17 мая в 10:07
Сытые и ленивые)))
STVA 1
STVA 1
17 мая в 10:07
Червь заговоры ищет))
sihafazatron
sihafazatron
17 мая в 09:59
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