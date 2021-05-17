Червиченко: «Не понял, почему „Ахмат“ вышел на второй тайм ленивым»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча московского клуба с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ .

Было ожидаемо, что «Спартак» создаст себе проблемы. Не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм ленивым. Казалось бы, ведёшь 2:0, показывай игру в атаке дальше. А они неуклюже отбивались. Может, устали, может, ещё чего, однако выглядело странновато. Но «Локомотив» сам виноват, что всё так получилось. Если бы они повели в счёте раньше, а «Спартак» уходил на перерыв, зная, что «Локо» выигрывает свой матч, то красно-белые бы занервничали. Это могло помешать «Спартаку» выравнять результат.

Тедеско — фартовый. Был в 10 минутах от провала — в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы.