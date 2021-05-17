Червиченко: «Не понял, почему „Ахмат“ вышел на второй тайм ленивым»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча московского клуба с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ.
Было ожидаемо, что «Спартак» создаст себе проблемы. Не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм ленивым. Казалось бы, ведёшь 2:0, показывай игру в атаке дальше. А они неуклюже отбивались. Может, устали, может, ещё чего, однако выглядело странновато. Но «Локомотив» сам виноват, что всё так получилось. Если бы они повели в счёте раньше, а «Спартак» уходил на перерыв, зная, что «Локо» выигрывает свой матч, то красно-белые бы занервничали. Это могло помешать «Спартаку» выравнять результат.
Тедеско — фартовый. Был в 10 минутах от провала — в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы.
И два убойных момента от Промеса при счёте 0-0, и 21 удар Спартака по воротам Ахмата, и постоянное давление во втором тайме - Червиченко конечно не волнуют) он считает, что Спартаку фартит и он отскакивает. Ну-ну) а я считаю, что в первом тайме фартило Ахмату - два гола были абсолютно не по игре. Залетело всё, что летело в створ при странной игре ЦЗ Спартака. Вот и вся разница.
И два убойных момента от Промеса при счёте 0-0, и 21 удар Спартака по воротам Ахмата, и постоянное давление во втором тайме - Червиченко конечно не волнуют) он считает, что Спартаку фартит и он отскакивает. Ну-ну) а я считаю, что в первом тайме фартило Ахмату - два гола были абсолютно не по игре. Залетело всё, что летело в створ при странной игре ЦЗ Спартака. Вот и вся разница.