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Сёмин подвёл итоги сезона для «Локомотива»

17 мая 2021, 08:48

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил, как «железнодорожники» провели нынешний сезон. Московский клуб завоевал бронзовые медали РПЛ.

Пока у «Локомотива» будут Крыховяк, Гильерме и Чорлука, который уже покидает команду, то победы обязательно будут. Это ведущие игроки, которые делают результат. Конечно, была хорошая серия побед из 11 матчей. В этот период они в Кубке обыграли ЦСКА (3:0). Но были просто провальные игры — с «Краснодаром» (0:5), с «Динамо» (1:5), с «Зенитом» (1:6). Ровным сезон не был. Хорошо, что взяли Кубок, уже есть один титул.

Второе место, конечно, более значимое, чем третье. Лига чемпионов и Лига Европы — это две разные вещи и по финансовой составляющей, и по значимости.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 мая в 20:15
примерно так и есть
sir_Alex
sir_Alex
17 мая в 10:10
    Ironigor
    Ironigor
    17 мая в 09:04
    Палыч мужчина. Ну и Локомотив с кубком и третьим местом поздравляю !!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 мая в 09:04
    Согласен,пока есть Крыховяк,будут и победы
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