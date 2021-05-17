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Мещеряков: «„Локомотив“ достойно завершил сезон»

17 мая 2021, 09:13

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги сезона для железнодорожников.

В начале сезона перед командой традиционно ставилась задача попасть в еврокубки. Хотелось бы, конечно, чтобы результат был лучше. Но задача выполнена, а еще взяли трофей. Финиш в тройке – достойное завершение сезона.

Контракт с Николичем? Тренер показал, что он умеет работать с командой. Умеет воспитывать молодых игроков, умеет находить футболистам позиции на поле. Но что, где, с кем и когда подписывать – это точно не ко мне.

Ранее экс-тренер «Локо» Юрий Сёмин также подвёл итоги сезона для московского клуба.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
17 мая в 09:35
Кубок и медальки - совсем неплохо.
VeniaminS
VeniaminS
17 мая в 09:15
Ну вообщем то неплохо
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 09:14
Могли и чуть получше.
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