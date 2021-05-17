Мещеряков: «„Локомотив“ достойно завершил сезон»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги сезона для железнодорожников.

В начале сезона перед командой традиционно ставилась задача попасть в еврокубки. Хотелось бы, конечно, чтобы результат был лучше. Но задача выполнена, а еще взяли трофей. Финиш в тройке – достойное завершение сезона.

Контракт с Николичем? Тренер показал, что он умеет работать с командой. Умеет воспитывать молодых игроков, умеет находить футболистам позиции на поле. Но что, где, с кем и когда подписывать – это точно не ко мне.