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Тедеско: «„Зенит“ стал чемпионом по делу»

17 мая 2021, 08:25

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги сезона для своей команды.

По ходу сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, против «Сочи», «Урала» и «Уфы». Пропускали в концовках, упускали свои моменты. В том числе могли выиграть дома у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7–8 очков больше.

При этом «Зенит» стал чемпионом по делу, потому что прошел дистанцию стабильнее. Но я верю во всех игроков «Спартака». В дальнейшем они могут подняться еще выше.

Какую команду я буду тренировать после «Спартака»? Свою семью!

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 мая в 17:23
А когда Спартак был бромэтанвский это никого не волновало?)
Boricku
Boricku
17 мая в 11:23
пора уже это называть по делам - Газовик-Газпром
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 мая в 11:05
С такими бюджетными деньгами можно горы свернуть. Жалко лишь, что за каждой копейкой стоит кровь и пот граждан, которые недополучают положенные им ресурсы, но это ваше внутреннее дело. Еще бы с такими громадными ресурсами не стать чемпионом.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
17 мая в 10:24
    Zak11
    Zak11 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    17 мая в 10:05
    Локо прибавил только во второй части чемпионата, если честно я сильно удивился этому. Но не хватило им этого немного.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    17 мая в 09:59
    В целом наверное да, зенит имеет в своем составе лучших исполнителей, а вот на втором спартака точно не должно было быть, это большое их везение. Вторым по игре наверное больше других заслужил быть Локо.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Antikony (раскрыть)
    17 мая в 09:42
    Когда "Сочи" обеднел? Получив из "Зенита" целый состав на выгодных условиях,если не бесплатно???На инфраструктуру потратился? С нуля создавался,а не из-за принципа "один кишлак-один ишак",из питерского "Динамо"? А хозяин и финансист у них-слесарь ЛОМО???
    ошалевший
    ошалевший ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 мая в 09:41
    баселона-сельта вчера и что? барселона-рубин,но если смотреть таблицы то там как раз бюджет в 90% и показан
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 мая в 09:40
    Расскажите это МС,Реалу и Барселоне...Остальное-частности,отдельные случаи(исключения),подтверждающие общий порядок.И только благодаря им большинство ещё продолжают смотреть шоу-футбол,бывший раньше видом спортивной игры.
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 мая в 09:37
    Стал чемпионом по делу и без дела...
    Antikony
    Antikony
    17 мая в 09:07
    Сколько бабла вложено в цска, а оно все равно проигрывает бедному Сочи.
    YVG
    YVG ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    17 мая в 09:02
    цска чего в Европе достиг в три последние сезона?
    Shustriy
    Shustriy
    17 мая в 08:54
    Единственный конкурент Зенита это Рубин, который меньше всего ноет о деньгах, а просто играет.
    Futurista
    Futurista
    17 мая в 08:52
    "Дело" по английски "business"...тогда все верно)...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 мая в 08:34
    Вложенные в "Зенит" огромные средства должны были принести результат, если не в Европе, то хотя бы на местном уровне. Хотя провал в Лиге Чемпионов смотрится огромным коричневым пятном на успехе в РПЛ.
    swed27
    swed27
    17 мая в 08:34
    Победителей не судят
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    17 мая в 08:30
    "И вообще могли выигрывать на 100 игр больше, так что считайте что у нас могло быть на 300 очков больше."
    ДАША Д
    ДАША Д
    17 мая в 08:29
    Тут трудно не согласиться.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 мая в 08:28, ред.
    Еще бы не по делу. С такими то ресурсами.
    shlomo
    shlomo
    17 мая в 08:27
    Хорошо сказал...удачи в дальнейшей тренерской деятельности
    beefs
    beefs
    17 мая в 08:27
    Зенит стоит один как вся ПЛ, чего вы хотите...
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