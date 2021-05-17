Тедеско: «„Зенит“ стал чемпионом по делу»

Наставник «Спартака» подвел итоги сезона для своей команды.

По ходу сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, против «Сочи», «Урала» и «Уфы». Пропускали в концовках, упускали свои моменты. В том числе могли выиграть дома у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7–8 очков больше.

При этом «Зенит» стал чемпионом по делу, потому что прошел дистанцию стабильнее. Но я верю во всех игроков «Спартака». В дальнейшем они могут подняться еще выше.

Какую команду я буду тренировать после «Спартака»? Свою семью!