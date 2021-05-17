Сенников: «Футбол в России стал намного интереснее»

Бывший футболист «Локомотива» подвел итоги сезона РПЛ .

Этот сезон получился достаточно интересным. В следующем сезоне будут играть «Крылья Советов», которые очень здорово показали себя в Кубке, в ФНЛ . И я с коллегами задался вопросом: «А в следующем сезоне кто вылетать будет?» Отсюда получается, что конкуренция на вылет будет просто огромной. Я не могу сказать, что «Ахмат», «Уфа», «Арсенал» будут бороться за выживание. В это просто не верится.

Первая десятка у нас очень мощно выглядит. «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Спартак», ЦСКА , «Локомотив» — это команды очень высокого уровня. Футбол в России стал намного интереснее. Да, есть «Зенит», который стоит особняком. Но за второе и третье места команды борются до конца. Можно сказать, что Российская Премьер-Лига становится конкурентоспособной, кроме первого места.

«Химки» — открытие сезона, безусловно, но все равно они не так высоко забрались. Тренерская работа видна невооруженным взглядом. Игорь Черевченко в короткий срок смог команду перенастроить, и она выстрелила. Взяли нужных футболистов, теперь команда играет в интересный, красивый футбол.