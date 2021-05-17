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Сенников: «Футбол в России стал намного интереснее»

17 мая 2021, 09:17

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги сезона РПЛ.

Этот сезон получился достаточно интересным. В следующем сезоне будут играть «Крылья Советов», которые очень здорово показали себя в Кубке, в ФНЛ. И я с коллегами задался вопросом: «А в следующем сезоне кто вылетать будет?» Отсюда получается, что конкуренция на вылет будет просто огромной. Я не могу сказать, что «Ахмат», «Уфа», «Арсенал» будут бороться за выживание. В это просто не верится.

Первая десятка у нас очень мощно выглядит. «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — это команды очень высокого уровня. Футбол в России стал намного интереснее. Да, есть «Зенит», который стоит особняком. Но за второе и третье места команды борются до конца. Можно сказать, что Российская Премьер-Лига становится конкурентоспособной, кроме первого места.

«Химки» — открытие сезона, безусловно, но все равно они не так высоко забрались. Тренерская работа видна невооруженным взглядом. Игорь Черевченко в короткий срок смог команду перенастроить, и она выстрелила. Взяли нужных футболистов, теперь команда играет в интересный, красивый футбол.

Хочу также отметить «Рубин». Слуцкий пришел и постепенно он создал очень классную команду, которая борется за высокие места. Очень неплохо играет против фаворитов, вернулась на высокие позиции. Точно также можно сказать и про «Сочи», которые очень хорошо провели этот сезон. Только недавно «Химки» и «Сочи» играли в ФНЛ, а сейчас занимают места в первой десятке Премьер-Лиги.

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Все комментарии
galem72
galem72
17 мая в 10:51
То Россия — какой-то там флагман мирового футбола, то унылый футбол в России стал намного интереснее, то зюба у них лучший нападающий в стране, то убогая фнл — самая сильная лига в мире. Что за глупая программа по оболваниванию населения? ))
ermak6848
ermak6848
17 мая в 09:45
Интересно с чего ты взял.
Одни скандалы никакой читой игры.. всё решают деньги
ЮЗИК
ЮЗИК
17 мая в 09:43
Больших измений не вижу
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
17 мая в 09:36
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 мая в 09:35
    Футбол может и интереснее, а результаты в Европе пессимистичные.
    beefs
    beefs
    17 мая в 09:32
    интереснее тем, что позволят ли режиссеру вывести Спартак на первое место или нет ( ведь столетие клуба), а так ход чемпионата развивается по одному сценарию уже третий год...
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 мая в 09:28
    М-да,тут дискутировать не о чем,кроме одного : Боюсь,что КС повторит судьбу всех (или почти всех) "новичков" РПЛ.Это когда в РПЛ выходит один состав и команда тренеров,а потом "болшая насяльника" решает,что "Для участия в РПЛ нужен другой состав и более квалифицированный тренер".Под эту марку найдут нового тренера,растащат состав по другим командам и наберут новых,обогатясь на трансферах лично.
    А так,на мой взгляд,именно КС в стране-абсолютный лидер по соответствию демонстрируемого футбола современным тенденциям и зрелищности.Абсолютный!!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 мая в 09:24, ред.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      17 мая в 09:20
      Интересно чем интереснее стал наш футбол.
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