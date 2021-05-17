Сенников: «Футбол в России стал намного интереснее»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги сезона РПЛ.
Этот сезон получился достаточно интересным. В следующем сезоне будут играть «Крылья Советов», которые очень здорово показали себя в Кубке, в ФНЛ. И я с коллегами задался вопросом: «А в следующем сезоне кто вылетать будет?» Отсюда получается, что конкуренция на вылет будет просто огромной. Я не могу сказать, что «Ахмат», «Уфа», «Арсенал» будут бороться за выживание. В это просто не верится.
Первая десятка у нас очень мощно выглядит. «Сочи», «Рубин», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» — это команды очень высокого уровня. Футбол в России стал намного интереснее. Да, есть «Зенит», который стоит особняком. Но за второе и третье места команды борются до конца. Можно сказать, что Российская Премьер-Лига становится конкурентоспособной, кроме первого места.
«Химки» — открытие сезона, безусловно, но все равно они не так высоко забрались. Тренерская работа видна невооруженным взглядом. Игорь Черевченко в короткий срок смог команду перенастроить, и она выстрелила. Взяли нужных футболистов, теперь команда играет в интересный, красивый футбол.
Хочу также отметить «Рубин». Слуцкий пришел и постепенно он создал очень классную команду, которая борется за высокие места. Очень неплохо играет против фаворитов, вернулась на высокие позиции. Точно также можно сказать и про «Сочи», которые очень хорошо провели этот сезон. Только недавно «Химки» и «Сочи» играли в ФНЛ, а сейчас занимают места в первой десятке Премьер-Лиги.
Одни скандалы никакой читой игры.. всё решают деньги
Одни скандалы никакой читой игры.. всё решают деньги
А так,на мой взгляд,именно КС в стране-абсолютный лидер по соответствию демонстрируемого футбола современным тенденциям и зрелищности.Абсолютный!!!
А так,на мой взгляд,именно КС в стране-абсолютный лидер по соответствию демонстрируемого футбола современным тенденциям и зрелищности.Абсолютный!!!