Селюк подтвердил, что Конате перейдет в «Ахмат»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Химок» , подтвердил, что игрок продолжит карьеру в «Ахмате».

В понедельник–вторник будут улажены последние штрихи, тогда Конате подпишет контракт. Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу. Вы можете посмотреть, на каком месте сегодня находится «Ахмат». В следующем сезоне я уверен, что они вместе с Конате будут намного выше.