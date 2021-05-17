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Селюк подтвердил, что Конате перейдет в «Ахмат»

17 мая 2021, 09:05

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Химок» Мохамеда Конате, подтвердил, что игрок продолжит карьеру в «Ахмате».

В понедельник–вторник будут улажены последние штрихи, тогда Конате подпишет контракт. Я доволен тем, что он переходит в грозненский клуб. Андрей Викторович Талалаев его очень хорошо знает. Я уверен, что Конате принесет большую пользу своему будущему клубу. Вы можете посмотреть, на каком месте сегодня находится «Ахмат». В следующем сезоне я уверен, что они вместе с Конате будут намного выше.

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TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 мая в 13:01
Не знаю по Конате, но надо было в свое время подписывать Черевченко.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 09:37
Селюк на работе, торг не уместен !!! )))
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 09:33
Осталось Гоги вернуть в ЦСКА и задачи СельДюка на очередной сезон будут выполнены.А то ещё пару негров найдёт и пристроит удачно.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 09:29
На много выше ??? Конате - это спаситель??? Селюка послушать , так его подопечные по уровню не ниже Месси или Роналду.
shlomo
shlomo
17 мая в 09:08
Хорошая новость для Ахмата
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