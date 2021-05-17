Головин — о матче с «Ренном»: «Тяжелейшая игра и важная победа»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу над «Ренном» (2:1) в 37-м туре Лиги 1.

Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча.

Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен-Йеддеру, что и получилось сделать. А дальше он все классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции — от победы команды.