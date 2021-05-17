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Головин — о матче с «Ренном»: «Тяжелейшая игра и важная победа»

17 мая 2021, 11:49
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ренном» (2:1) в 37-м туре Лиги 1.

Тяжелейшая игра и важная победа. За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча.

Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен-Йеддеру, что и получилось сделать. А дальше он все классно исполнил. Во втором эпизоде увидел момент для удара и решил пробить. Конечно, помог рикошет. Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции — от победы команды.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
17 мая в 20:11
Очень хороший КПД, так держать.
Вoлхв
Вoлхв
17 мая в 12:03
Молодца Саня...так держать...
mihaluch
mihaluch
17 мая в 11:55
Хорошо что помог.
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