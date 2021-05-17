Семак: «Для нас дорого купить игрока с российским паспортом у конкурентов»

Главный тренер «Зенита» не считает, что состав питерского клуба намного сильнее, чем у других команд РПЛ .

Согласен ли я с тем, что «Зенит» как «Бавария» в Германии и ПСЖ во Франции? Абсолютно нет. Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Если брать по Transfermarkt, то преимущество есть, но оно не огромное. Наши конкуренты тоже тратят серьезные деньги на усиление, возможно, это не так заметно. В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что «Зенит» может кого угодно купить.

Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого. Покупая Ловрена, мы понимаем, что защитник с российским паспортом, который даже не играет в сборной, будет стоить 15 миллионов евро. Мы не можем этого сделать по многим причинам. Для «Зенита» это очень дорого.