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Семак: «Для нас дорого купить игрока с российским паспортом у конкурентов»

17 мая 2021, 11:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что состав питерского клуба намного сильнее, чем у других команд РПЛ.

Согласен ли я с тем, что «Зенит» как «Бавария» в Германии и ПСЖ во Франции? Абсолютно нет. Состав «Зенита» ненамного сильнее, чем у конкурентов. Если брать по Transfermarkt, то преимущество есть, но оно не огромное. Наши конкуренты тоже тратят серьезные деньги на усиление, возможно, это не так заметно. В нашем случае только трансфер Малкома выделяется на фоне остальных. И сквозь призму этого трансфера есть оценка, что «Зенит» может кого угодно купить.

Но мы не можем купить игрока с российским паспортом у наших конкурентов, потому что это дорого. Покупая Ловрена, мы понимаем, что защитник с российским паспортом, который даже не играет в сборной, будет стоить 15 миллионов евро. Мы не можем этого сделать по многим причинам. Для «Зенита» это очень дорого.

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112910415
112910415
26 мая в 06:25
трудно выживать небогатому клубу ... )
Палыч82
Палыч82 ответ Roman73 (раскрыть)
17 мая в 22:20
"Что-то этот гусь мне не нравится!")
kts99
kts99
17 мая в 19:11
Насмешил
Vadik
Vadik
17 мая в 19:09
Обычная практика купить и усадить на скамейку. Вспоминаем Бухарова из Рубина))))
Rattlehead
Rattlehead
17 мая в 17:23, ред.
По 40 млн. евро за Хулька, Вецеля и Малкома для них нормально, а 50 000 "деревянных" за своего - дорого. Это как в анекдоте про еврея, который дома кладет в чай одну ложку сахара, в гостях - три, а любит с двумя.
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 15:28
Поэтому приходится комбинировать,покупая игроков за 50 000 рублей.Впрочем,Картонка убедительно показала,что огн и стоит столько.Как и остальные наша ИГРОЧИЩИ.Ну разве что рекордсмен Дзюба стоит сто тысяч.Остальное-"накладные расходы".Пардон-"наГРадные...
pomor45
pomor45
17 мая в 14:26
То, что в Зените в кои-то веки опускаются на грешную землю и поняли, что пока не научишься зарабатывать деньги, чтобы покупать игроков под ЛЧ, о задаче выхода в плей-офф речи быть не может, - это хорошо. То, что не надо переплачивать за игроков с паспортом, тоже хорошо. Плохо то, что наука зарабатывать деньги на медиа и прочих доходах, что является главным трендом в Европе, а не только на билетах продажах игроков и атрибутике от футбола, пока даётся с великим трудом. Многофункциональный комплекс (МФК) "Газпром-арена" даёт большие возможности в этом направлении, но используются они пока сугубо недостаточно. Оправданием, частично, может служить ограничения ФИФА и УЕФА под ЧМ и ЧЕ, обязывающие резервировать площади, необходимые для выката поля, под инфраструктуру для прессы, а также пандемия, но нарабатывать технологии использования МФК по полному профилю, а не только, как стадиона, уже пора. Будем надеяться, что после ЧЕ это дело получит должное ускорение. Тогда появятся деньги для покупки игроков действительно нужных для ЛЧ в рамках требований ФФП УЕФА, а они минимум вдвое дороже таких полумер, как покупка Малкома, и можно будет ставить задачи в ЛЧ. Поднимется ли уровень Семака для такой команды, я не уверен, но для того, чтобы брать титулы РПЛ и выходить в ЛЧ, чтобы срубить там бабок сколько получится, его вполне достаточно. Задача не в том чтобы выскочить из группы разок-другой по счастливому случаю а в том чтобы делать это стабильно и идти дальше. Задача не одного сезона на годы вперёд. Много времени потрачено напрасно на попытки взять высоты ЛЧ наскоком после успеха в КУЕФА и СК УЕФА. Но похоже сейчас приходит время трезвого подхода к этой трудной задаче. Игроки и ЛЧ так подорожали, что может уже и не наверстать упущенного, но другого пути всё равно нет.
Roman73
Roman73
17 мая в 14:05
Футбольно-художественный фильм " Паспорт " !
Смотрите на Матч ТВ . Содержание предыдущих серии...
Ravshan878
Ravshan878
17 мая в 13:59
Миллионеры скромный.Зачем поднимать хап? Мы делаем изделки тихо мирно без шума.😎.)
nikot
nikot ответ Caniggia (раскрыть)
17 мая в 13:28
Он на умный вид не способен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 13:12
Не Семак придумал лимит.....из-за которого классным игроком считается чел с паспортом просто способный хоть раз за 2 тайма попасть по катящемуся мячу...

И не вина Семака что клубы оценивают этих "уникумов" и "феноменов" в млн и деятки млн евро....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
17 мая в 12:54
Серёжа, кому ты заливаешь? Вы игрока с российским паспортом купили за 50000 рублей, в пфл наверное ценники повыше.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ makkie (раскрыть)
17 мая в 12:48
Джикия и Зобнин игроки ниже уровня Уфы. Таких скорее гонят, чем они отказывают
LOpp
LOpp
17 мая в 12:35
50 тысяч это разве дорого?))
Caniggia
Caniggia
17 мая в 12:10
Да что вы на Семака гоните! Ему напечатали текст, сказали, что надо прочесть с умным видом. Семак исполнил.
marut
marut
17 мая в 12:08
О как...начали деньги экономить...
makkie
makkie
17 мая в 12:00
Семак: «Для нас дорого купить игрока с российским паспортом у конкурентов»
________________________

Ну правильно, Джикия и Зобнин уже отказали Зениту.
Влашич тоже отказал.
Кто еще?
Futurista
Futurista
17 мая в 11:57
sv_1969
sv_1969
17 мая в 11:55
Выяснилось, какую сумму заплатил "Зенит" за трансфер защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, переход хорвата в петербургский клуб стоил 12 миллионов евро.

Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до 2023 года.
http://soccernews.ru
STVA 1
STVA 1
17 мая в 11:53
У Сереги кукуха ваще слетела!Вот втирает!Сломанного Малколма за сорокет покупают и ничего!
А ну да! Они лучше за 50 000 руб купят!
Ironigor
Ironigor
17 мая в 11:52
А как же девиз , Газпром - мечты сбываются !!!
particular
particular
17 мая в 11:51, ред.
Очевидно, что дешевле купить Ловрена или загорелого, чем нашего распиаренного игрока... Но ожидание ценника в 15 лимонов - это неоправданно завышено... Просто брать в Зенит молодого, не раскрученного и не статусного игрока - это не солидно... Да и многие будут лишены привычных денег в процессе сделки...
Шуnя771
Шуnя771
17 мая в 11:47
За кого нас принимают?)
Futurista
Futurista
17 мая в 11:45
Точно у Зенита нет денег)...раз такой тренер дешевый...
Aris
Aris
17 мая в 11:43
Во всем этом ни совести, ни чести! Кому врем то???
АлексАлекс
АлексАлекс
17 мая в 11:42
защитник с российским паспортом, который не играет в сборной, за 15 млн... это он про кого? Сразу видно денег не считает
Tostao
Tostao
17 мая в 11:40
Не считая состав своего клуба сильнее других, Семак "очень ТОНКО намекает" на роль тренера.))
beefs
beefs
17 мая в 11:36
Ха, ха-ха поэтому стоимость Зенита составляет половину стоимости всех команд РПЛ...
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