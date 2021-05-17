Беленов: «Рахимов не уважал игроков, он не уважал никого в „Уфе“»

Голкипер «Уфы» подвёл итоги сезона, а также поделился мнением о бывшем главном тренере клуба .

Я думаю, ключевой момент этого сезона – отставка Рахимова, потому что при нём у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом.