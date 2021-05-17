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Беленов: «Рахимов не уважал игроков, он не уважал никого в „Уфе“»

17 мая 2021, 11:25

Голкипер «Уфы» Александр Беленов подвёл итоги сезона, а также поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Рашиде Рахимове.

Я думаю, ключевой момент этого сезона – отставка Рахимова, потому что при нём у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом.

Когда за 15 туров мы набираем два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом. Поэтому решение пригласить Стукалова стало ключевым. Надо отдать ему должное, он пришел, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат. Никто, наверное, не мог подумать, что мы можем обыграть «Спартак», взять очки с «Зенитом», играть с ЦСКА на равных. Руководство всё видело, поэтому когда произошла определенная точка кипения, пошли перестановки.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:22
жесткая диктатура не всем подходит
grroznyi85
grroznyi85 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
18 мая в 06:25
У Рахимова на мой взгляд слишком уж авторитарный и жесткий стиль работы. Да может быть в других его командах это работало, но "Уфе" такой стиль явно не подошёл. Ни один предыдущий тренер "Уфы" в таком стиле не работал - даже казалось бы требовательный Гончаренко никогда палку не перегибал в отношениях с игроками.
Capral
Capral
17 мая в 13:03
Прежде всего, Беленов не уважает себя, если озвучил подобное. Мужик, не должен рассказывать такие вещи. То, что было в команде между тренером и игроками должно там же и остаться. Внутри команды, с руководством, да- надо обсуждать такие дела, но не выносить это на всеобщее обсуждение. Я был о Беленове лучшего мнения.....
25процентный клоун
25процентный клоун
17 мая в 13:00
А в итоге для вас матч даже перенесли
asraeil
asraeil
17 мая в 12:19
Серьезная предъява
berda2003
berda2003
17 мая в 11:48
рахит НИКОГДА тренером не был! веник вот его инструмент! Если его сейчас приглашают "экспертом" на "МАТЧ ТВ", такой уровень всего канала....
КЭТиК
КЭТиК
17 мая в 11:45
После такого Рахимова даже в ФНЛ не позовут тренировать.
Серж 129
Серж 129
17 мая в 11:45
а в Амкаре как было, помню Селихов рассказывал если что не по его сразу своими братьями пугал которые мастерски могли вдуть любому ослу в ауле
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 мая в 11:40
Кто вообще считает физрука-таджика тренером? Пару сезоном с Амкаром выстрелил и все, больше как тренер нигде не сподобился, только ходит с умным видом на Матч ТВ, что-то там рассуждает
Tostao
Tostao ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 мая в 11:36, ред.
Если бы он раньше начал говорить, то именно его и обвинили бы в развале коллектива и как следствие плохой игры команды. В первый раз такое что-ли?))
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 11:34
Что с ним не так? Есть свои причины. Я не знаю этого тренера. Может этот тренер просто не для Уфы. Бывает игроки и тренер не подходят друг к другу.
ошалевший
ошалевший
17 мая в 11:32
молодец что рассказал+учитывая что все его команды были никакими думаю работу в рпл он больше не найдёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 мая в 11:27
Теперь можно говорить. Где раньше был?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 мая в 11:26
Это у него есть
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