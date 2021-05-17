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Евсеев назвал лучшего тренера по итогам сезона в РПЛ

17 мая 2021, 11:05

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ по итогам сезона.

Игорь Черевченко сделал чудо с «Химками». Набрать 45 очков, когда он принял команду с двумя после стартовых матчей... Это много значит. Слуцкий втащил «Рубин» в еврокубки. Хорошая команда сложилась. Да конца боролась за медали. Раскрылись многие. Конечно, нужно отметить Семака. Третье чемпионство, все разные, это о многом говорит.

Но я все же тренером символической сборной назову Федотова. В том году «Сочи», когда он пришел, был на последнем месте. Федотов сохранил команду в Премьер-Лиге, а в этом сезоне она все матчи сыграла качественно. Дома почти никому не проигрывала. И 5-е место заслуженное. Я рад, что в этой борьбе за путевку в еврокубки «Сочи» смог показать себя.

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Все комментарии
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 мая в 13:07
Лучший всегда тот, кто достиг большего, а не раскатывает договорняки с хозяевами.
stanichnik
stanichnik
17 мая в 11:50
Все озвученные Евсеевым главные футбольные тренеры заслуживают право быть лучшими в этом году, но всё же Черевченко стоит признать лучшим из лучших. Как знать, чего бы он добился с Динамо, не приведи Бувач туда своего земляка Шварца, но с появлением Игоря Геннадиевича в Химках игра подмосковной команды преобразилась, а результаты впечатлили. Очень символично, что первая победа, занимавшей на тот момент предпоследнее место команды, под его руководством была одержана, как раз в дебютном матче с отвергнувшим его Динамо, которое было обыграно и во втором круге. Мало команд которые могут похвастать, что имеют превосходство по набранным очкам с прошлогодним дебютантом, только Ахмат и первых два призёра имеют абсолютный результат с Химками. Хочется верить, что успех подмосковной команды неслучайный и в следующем розыгрыше она так же сможет удивлять нас и радовать.
Aris
Aris
17 мая в 11:45
А вот здесь нужно учитывать И СОВЕСТЬ, И ЧЕСТЬ!
Василий 50
Василий 50
17 мая в 11:24
Лучшим назначат другого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 мая в 11:19
И все таки с учётом ресурсов и состава лучший это черевченко. Без вариантов. Свою часть сезона он отработал блестяще
sv_1969
sv_1969
17 мая в 11:15
Браво Вадик! Но лучшим станет СерОжа))
Ironigor
Ironigor
17 мая в 11:07, ред.
Евсеев мог бы уже сам быть в этой пятерке, если бы ... !!!
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