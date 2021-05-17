Жиго может продолжить карьеру в ПСВ

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17 мая 2021, 12:24

Защитник «Спартака» попал в сферу интересов ПСВ .

Как сообщается, голландский клуб рассматривал вариант с подписанием капитана «Фиорентины» , однако отказался от трансфера из-за высокой стоимости игрока. ПСВ всё ещё намерен усилить центр обороны, поэтому обратил своё внимание на Самуэля Жиго, который рассматривается в качестве альтернативы Пеццельи.

Напомним, что «Спартак» намерен предложить Жиго новый контракт.