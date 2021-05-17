Жиго может продолжить карьеру в ПСВ

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов ПСВ.
Как сообщается, голландский клуб рассматривал вариант с подписанием капитана «Фиорентины» Хермана Пеццельи, однако отказался от трансфера из-за высокой стоимости игрока. ПСВ всё ещё намерен усилить центр обороны, поэтому обратил своё внимание на Самуэля Жиго, который рассматривается в качестве альтернативы Пеццельи.
Напомним, что «Спартак» намерен предложить Жиго новый контракт.
Особого шага вперед он не сделает, если и уходить - то в чемпионат из ТОП-5, ибо уровень и возраст Саму это позволяют.
Особого шага вперед он не сделает, если и уходить - то в чемпионат из ТОП-5, ибо уровень и возраст Саму это позволяют.