ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Жиго может продолжить карьеру в ПСВ

17 мая 2021, 12:24

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов ПСВ.

Как сообщается, голландский клуб рассматривал вариант с подписанием капитана «Фиорентины» Хермана Пеццельи, однако отказался от трансфера из-за высокой стоимости игрока. ПСВ всё ещё намерен усилить центр обороны, поэтому обратил своё внимание на Самуэля Жиго, который рассматривается в качестве альтернативы Пеццельи.

Напомним, что «Спартак» намерен предложить Жиго новый контракт.

Все новости
Влашич: «Не считаю, что перерос российский чемпионат»
Сегодня, 06:06 Комментарии0
Агент Тикнизяна подтвердил, что игрок остаётся в ЦСКА
Сегодня, 02:53 Комментарии3
«Ростов» выкупил права на Али Соу
Вчера, 21:33 Комментарии5
В «Нижнем Новгороде» подтвердили интерес к Глушакову
Вчера, 18:34 Комментарии5
СлухиГлушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород»
Вчера, 18:05 Комментарии13
На Бийола претендуют клубы из Англии и Германии
Вчера, 16:19 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:35
предельно нужен в Спартаке !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 мая в 20:09
Да вообще не интересно)
25процентный клоун
25процентный клоун
17 мая в 12:56
Кто же отдаст лучшего защитника рпл
Prichal
Prichal
17 мая в 12:42
Голландия всегда была лояльна к геям.
makkie
makkie
17 мая в 12:38
Да ну, зачем Жиго идти в ПСВ?
Особого шага вперед он не сделает, если и уходить - то в чемпионат из ТОП-5, ибо уровень и возраст Саму это позволяют.
Rheinfall
Rheinfall
17 мая в 12:29, ред.
ПСВ? Жиго Спартаку нужен!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 12:25
В ПСВ нормально с обороной? Жиго едет к вам. Хотя если честно, не такой он плохой футболист даже наоборот
shlomo
shlomo
17 мая в 12:25
И правильно сделает...если продолжит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100