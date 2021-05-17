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Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

17 мая 2021, 18:08

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о выступлении команды в завершившемся сезоне и извинился перед болельщиками.

Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.

Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнёт работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.

Будут ли корректироваться цели на следующий сезон? Нет, цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.

ЦСКА в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, не попав в еврокубки.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:45
много ошибок ...
вернуть успехи трудно, но необходимо !
sir_Alex
sir_Alex
20 мая в 19:55
Да всё нормально, не стоит извинений 👍😉😀
Слайш
Слайш
18 мая в 03:39
ну да, с васиным и карповым в новом сезоне мы точно добьемся успеха...
Олег Орешкин
Олег Орешкин
17 мая в 23:07
Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257642/giner-evgeniy-cska. И это слова руководителя ЦСКА!!!!!!!!
Состав команды нужно срочно корректировать, покупать молодых и перспективных игроков и ними наигрывать игровые схемы. А с тем что у нас есть, с такой игрой, уж извините, в следующем сезоне можно только бороться за выживание в высшем дивизионе.
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
17 мая в 23:02
Игорьку пора на покой, чтото он застоялся. видимо хочет а во всем Яшина переплюнуть, Тот в 41 ушел
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ЧиП (раскрыть)
17 мая в 22:59
Ваш прошлогодний?
Spartach from kg
Spartach from kg ответ makkie (раскрыть)
17 мая в 22:58
Да нет такой ЦСКА устраивает, пусть лет на 5 потопчатся на этом месте
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 мая в 22:58
И главное своего Сухину заиметь...
Твой Арсен
Твой Арсен
17 мая в 21:40
ЕЛГ поступил по-мужски. Как известно понять, в чем проблема - уже 50% успеха.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Beekeeper (раскрыть)
17 мая в 21:01
Он пришёл на одну должность, потом по предложению бабаев а перешёл на должность тренера, а потом ушёл из за нежелания работать под началом Олича, что вполне объяснимо, учитывая разные роли их в формировании. ПФК ЦСКА.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 мая в 20:55
популизм
Сп62
Сп62
17 мая в 20:37
Хорошая эволюция. От всего тренеского штаба остался только Лёша. Вот это и есть приемственность тренерской и клубной линии. Эх, Гинер, Гинер. Чувствуется, что каблук сверху давит.
ЧиП
ЧиП
17 мая в 20:36
Ну не знаю, по мне так хороший сезон🤪🤗
Beekeeper
Beekeeper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 мая в 20:34
Васю и брать не нужно было, ни первый раз ни второй, то ушел, то вернулся, то опять ушел, что за барышня такая, хочу уйду, хочу приду.
makkie
makkie
17 мая в 20:33
Отодвинули Гинера от управления в клубе и сразу бардак начался, судьи распоясались, поражений куча, прогресса нет.
Такое ощущение, что не Орешкин, а Червиченко в цска пришёл. Если так, не завидую я коням.
Хочется видеть сильный цска, чтобы была честная конкуренция!
Beekeeper
Beekeeper ответ Куплет (раскрыть)
17 мая в 20:30
согласен, пускай другие позорятся, в этом сезоне, а в следующем мы вернемся :)
Куплет
Куплет
17 мая в 20:14
С таким составом, повезло что в фнл не вылетели. Зачем играть в еврокубках? Хватит уже позориться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 мая в 20:10, ред.
Попробую без зубоскальства указать на причины такого самого большого неуспеха ЦСКА в эпоху Гинера. Объективные (внешние факторы) оставим и начну с сути.
В принципе в декабре после Ростова ничто провал не предвещало. ЦСКА, как обычно поехали на сбор в Испанию. Но меня сразу насторожило присутствие там Бабаева (раньше этого не было). Вряд ли это был контроль за тренировочным процессом, скорее предпосылки кадровых перестановок, с учетом ухода Онопко и Овчины в декабре. Рокировки Васи и Леши из той же области. Это было похоже на зондирование почвы. Далее. Приглашение едущего с ярмарки в Китае Рондона , когда активно наигрывался Шкурин - это явный трансферный прокол, которые ослабил команду. Сник Шкурин и потерялся Чалов, они резонно посчитали, что ставка на Рондона. Психологический климат в команде бы разрушен полностью. Игра , проблески которой в Испании намечались. пропала. Непонятен выбор спаррингов. Играть с 4 -м дивизионом - это несерьезно. Далее. Если руководство увидело причину в Ганчаре, то нужно было до конца сезона оставить Васю. Ясно, что он сразу ушел, когда появился Олич. В комплексе причины это ошибки менеджмента, ошибки предсезонки и ошибки трансферного отдела. Результат вполне закономерный. Если Олич останется, то года 2-3 придется ждать подъема, как минимум. Даже при хороших трансферах (но откуда им сейчас взяться, если команде вне ЕК). Так что пока мой прогноз пессимистический.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 19:54
У всех клубов бывает черная полоса, армейцы не исключение. Ошибок было сделано достаточно. Теперь нужен серьезный анализ и постараться как можно быстрее исправить все недочеты , чтобы к следующему сезону подойти во всеоружии. Необходимо избавиться от "туристов" , усиление в защиту и опорную зону - это просто обязательно.
Посмотрим, что господин Орешкин с Гинером в межсезонье "наколдуют"???
Всем здоровья.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 мая в 19:53
Политикой тянет и борьбой за власть и деньги с Орешкиным
Союзник противников
Союзник противников
17 мая в 19:36
Я плАчу от умиления и жду сатисфакции от Орешкина.Жули ты его закрываешь своим прошлым авторитетом.
drug01
drug01
17 мая в 19:18
Всё верно... Кто виноват?
Mi6
Mi6
17 мая в 19:11
Гинер, давайдосвидения и Бабаева с собой не забудь
particular
particular
17 мая в 19:07
Что хотите делайте - эволюционируйте, занимайтесь самобичеванием... Только не деградируйте... Стыдно смотреть, обидно выслушивать...
shlomo
shlomo
17 мая в 19:01
Ну это правильно он сделал....но косячили все...
МапС
МапС ответ Супервайзер (раскрыть)
17 мая в 18:56
А лошадь ту по-ходу звали Осавиахим :)
DAD81
DAD81
17 мая в 18:52
Я так понимаю, что извиняться не Леоннорыч должен.
Супервайзер
Супервайзер ответ Futurista (раскрыть)
17 мая в 18:40
Прижатый Афродитой к стене, Гладышев лежал, думал. Действительно, каждая лошадь работает много, побольше
любой обезьяны. На ней ездят верхом, на ней пашут, возят
всевозможные грузы. Лошадь работает летом и зимой по многу
часов, не зная ни выходных, ни отпусков. Животное,
конечно, не самое глупое, но все же ни одна из всех
лошадей, которых знал Гладышев, не стала еще человеком. Не
находя сколь-нибудь удобного объяснения такой загадке
природы, Гладышев шумно вздохнул....
"Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" В. Войнович
Shustriy
Shustriy
17 мая в 18:30
Отмыл все бабки коней и извинился.
RamonCSKA
RamonCSKA
17 мая в 18:29
Неужели орешкин наигрался и вернёт управление клуба в надёжные руки?
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