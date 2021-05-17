Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о выступлении команды в завершившемся сезоне и извинился перед болельщиками.
Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.
Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!
Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.
На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнёт работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.
Будут ли корректироваться цели на следующий сезон? Нет, цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.
ЦСКА в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, не попав в еврокубки.
Посмотрим, что господин Орешкин с Гинером в межсезонье "наколдуют"???
Всем здоровья.
Посмотрим, что господин Орешкин с Гинером в межсезонье "наколдуют"???
Всем здоровья.