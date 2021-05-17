ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»

17 мая 2021, 19:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями после заключительного матча РПЛ сезона-2020/2021 с «Ахматом» (2:2).

На кону стояло очень многое. Нам нужно было сыграть вничью или выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. А когда ты проигрываешь 0:2 после первого тайма в гостях у «Ахмата», то загоняешь себя в сложнейшую ситуацию. В этом смысле матч был очень тяжёлым.

Что сказал Тедеско в раздевалке? Не хочу говорить обо всём, но он спросил, сдаёмся ли мы или верим в себя. «Если сдаётесь, то скажите сразу, и мы сделаем замены». Его слова реально зацепили игроков. Он вернул нам надежду. И поэтому мы вышли на второй тайм другими.

Спасибо тренеру за этот сезон! Я пришёл попозже, однако вижу, как все в клубе полюбили его. Вижу его работу, что мы заняли второе место. Плохо, что Доменико покидает «Спартак». Но, думаю, Лига чемпионов — это хороший прощальный подарок от нас.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии14
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:02
мотивировать умеет, однако !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 мая в 12:14
А до самих эта мысль не дошла что ли ? Обязательно пинка хорошего надо получить ,что бы забегать ?
Boricku
Boricku
18 мая в 08:25
для лч нужно потратить на покупки игроков не один десяток лямов, что бы преобразить команду. правый защитник, забивака нужен. забивака лямов за 30.
Boricku
Boricku
18 мая в 08:22
если бы проиграли, сразу в группу Лиге Европы. вариант лучше, или надо укрепляться для ЛЧ, кардинально. Ряд игроков,много, даже не дотягивают до уровня топ клуба РПЛЬ, надо открывать кошелёк.
ABir
ABir
17 мая в 22:24
Про сдаётесь, это Тедеско здорово их зацепил. Умеет сам быть неравнодушным и другим эмоции передать
ЮЗИК
ЮЗИК
17 мая в 22:23
Под конец нашёл что сказать
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
17 мая в 21:01
Сказал играть по сценарию.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 20:42
Сколько, сколько ему(Тедеско) сказали озвучить сумму премиальных вам в перерыве , хотя-бы за ничью ???
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 20:32
До ЛЧ надо еще дотопать через квалификацию, которая всегда была камнем преткновения для Спартака. Многое будет зависеть от жеребьевки. Два раунда пройти - это задача не из легких.
dzvinka
dzvinka
17 мая в 20:22
все очень круто... лишь бы АЭК в отборах не попался
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 мая в 20:17
Он сказал, вы как хотите, а я позориться в лч не хочу
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
17 мая в 20:04
Сухина не успел приехать) Ну или ему уже все равно было)
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 19:58
На зло Тедеско забили два мяча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 мая в 19:51
Значит умеет мотивировать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100