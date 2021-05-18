Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Спартака» в завершившемся сезоне и оценил работу главного тренера «красно-белых» , который покинет клуб в это межсезонье.

Результат, безусловно, положительный. Но, мне кажется, потенциал этой команды раскрыт не до конца.

«Спартаку» не хватает стабильности, настроя, волевых качеств. Не вижу по-настоящему мужского характера. Очень многое зависит от настроения отдельных исполнителей. Отсюда такие перепады в игре и результатах. Пойдёт игра — хорошо, нет — значит, нет. То есть запаса прочности не видно.

В отдельных встречах «красно-белые смотрелись ярко». Но что будет дальше? Сейчас же придёт новый тренер. Пока он разберётся, что да как, привыкнет к команде — на это уйдёт определённое время. Вряд ли это сыграет «Спартаку» на руку. В любом случае уровень игроков команды соответствует самым высоким задачам в РПЛ , в том числе и борьбе за золото.