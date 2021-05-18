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Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»

18 мая 2021, 01:37

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Спартака» в завершившемся сезоне и оценил работу главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который покинет клуб в это межсезонье.

Результат, безусловно, положительный. Но, мне кажется, потенциал этой команды раскрыт не до конца.

«Спартаку» не хватает стабильности, настроя, волевых качеств. Не вижу по-настоящему мужского характера. Очень многое зависит от настроения отдельных исполнителей. Отсюда такие перепады в игре и результатах. Пойдёт игра — хорошо, нет — значит, нет. То есть запаса прочности не видно.

В отдельных встречах «красно-белые смотрелись ярко». Но что будет дальше? Сейчас же придёт новый тренер. Пока он разберётся, что да как, привыкнет к команде — на это уйдёт определённое время. Вряд ли это сыграет «Спартаку» на руку. В любом случае уровень игроков команды соответствует самым высоким задачам в РПЛ, в том числе и борьбе за золото.

Не досадно ли, что РПЛ покидает такой яркий тренер, как Тедеско? Как вам сказать… Если меня спросят, чем запомнился Тедеско, я не отвечу, что он поставил команде игру. Он этого так и не сделал. А вот своими выходками — прыжками, рывками вдоль и поперёк — это да. Но вот стиля в игре «Спартака» при нём так и не появилось.

По слухам, следующим клубом Тедеско может стать «Гамбург».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:59
результат не стыдный, яркие эмоции ...
а Колосков пусть думает. как хочет
galem72
galem72
18 мая в 10:37
Типичное бестолковое мнение чиновья-пережитка.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 09:44
А кто тогда "поставил игру" лучше? Главные тренеры команд,располагающихся на 3-16 местах???
zdeniss
zdeniss
18 мая в 08:44
В его тираде нужно слово «Спартак» заменить на «Все команды РПЛ». За Спартак не болею, но много лишних слов.
n272nm
n272nm
18 мая в 06:56
Странные мысли высказал Колосков. Тедеско на бровке ведет себя, мягко скажем, оригинально, не вопрос. Но что касается игры. то тренера судят, в первую очередь, по результату. Результат отличный, ибо второе место в чемпионате. Что касается замены тренера, то тут тоже все логично. Тедеско обеспечил второе место, а у нового тренера будет будет в распоряжении вся предсезонная подготовка. А что касается игры, то это дело вкуса. Это игры Спартаку хватило для второго места и ЛЧ.
Блоссия
Блоссия
18 мая в 06:41, ред.
Спасибо Тедеско! За искренность и настоящесть. Не то, что у наших чинуш.

"После Шальке я решил не впускать никакой клуб в свое сердце, но я не справился.
Россия и Спартак навсегда в моем сердце.
Мой переезд в Москву считаю одним из лучших решений в жизни." (с) Доменико Тедеско.
ABir
ABir
18 мая в 06:36
Про волевые качества это Колосков зря, Спартак одержал больше всех в лиге волевых побед
BDA8181
BDA8181
18 мая в 06:29, ред.
А я вот не увидел у Колоскова итог его работы, одни руины.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ djo11 (раскрыть)
18 мая в 03:36
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 мая в 03:34
    Даже Колосков об этом говорит а makkie снова будет возражать.
    djo11
    djo11
    18 мая в 02:54
    я не люблю спартак. но как можно говорить что тренер плохой, если даже в такой ситуации спартак занял 2-е место. все "хорошие" остались в заднице у тедеско, кроме естественно семака. так что я бы ему поставил большой плюс за результат команды в этом сезоне в чемпионате и искать другого на мой манер глупо. если ребята еще и сыграются на фоне этого результата, то спартак может выстрелить в следующем сезоне
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 мая в 01:39
    Субъективное мнение . Ведь даже чемпион не всегда впечатлял.
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