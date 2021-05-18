Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Спартака» в завершившемся сезоне и оценил работу главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско, который покинет клуб в это межсезонье.
Результат, безусловно, положительный. Но, мне кажется, потенциал этой команды раскрыт не до конца.
«Спартаку» не хватает стабильности, настроя, волевых качеств. Не вижу по-настоящему мужского характера. Очень многое зависит от настроения отдельных исполнителей. Отсюда такие перепады в игре и результатах. Пойдёт игра — хорошо, нет — значит, нет. То есть запаса прочности не видно.
В отдельных встречах «красно-белые смотрелись ярко». Но что будет дальше? Сейчас же придёт новый тренер. Пока он разберётся, что да как, привыкнет к команде — на это уйдёт определённое время. Вряд ли это сыграет «Спартаку» на руку. В любом случае уровень игроков команды соответствует самым высоким задачам в РПЛ, в том числе и борьбе за золото.
Не досадно ли, что РПЛ покидает такой яркий тренер, как Тедеско? Как вам сказать… Если меня спросят, чем запомнился Тедеско, я не отвечу, что он поставил команде игру. Он этого так и не сделал. А вот своими выходками — прыжками, рывками вдоль и поперёк — это да. Но вот стиля в игре «Спартака» при нём так и не появилось.
По слухам, следующим клубом Тедеско может стать «Гамбург».
а Колосков пусть думает. как хочет
а Колосков пусть думает. как хочет
"После Шальке я решил не впускать никакой клуб в свое сердце, но я не справился.
Россия и Спартак навсегда в моем сердце.
Мой переезд в Москву считаю одним из лучших решений в жизни." (с) Доменико Тедеско.
"После Шальке я решил не впускать никакой клуб в свое сердце, но я не справился.
Россия и Спартак навсегда в моем сердце.
Мой переезд в Москву считаю одним из лучших решений в жизни." (с) Доменико Тедеско.