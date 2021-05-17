Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»

Защитник «Уфы» подверг критике работу бывшего главного тренера уфимцев .

Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей. Надеемся, что перенесём её на следующий сезон.

Что изменил Стукалов? Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты всё можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми.