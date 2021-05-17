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Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»

17 мая 2021, 20:04

Защитник «Уфы» Алексей Никитин подверг критике работу бывшего главного тренера уфимцев Рашида Рахимова.

Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей. Надеемся, что перенесём её на следующий сезон.

Что изменил Стукалов? Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты всё можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова. В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали, и за то, что не считали людьми.

Рахимов покинул «Уфу» в апреле. Его должность занял Алексей Стукалов, пришедший из «Велеса».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:22
итак, тренер оставил о себе долгую, устойчивую память ...
Бен Зопилой
Бен Зопилой ответ SAFqwer (раскрыть)
19 мая в 19:20
А ты что - не часть России? Или испытываешь проблемы с национальной идентичностью?
galem72
galem72
18 мая в 09:56
Хотелось бы уточнить, где именно и как таджик им довёл до сведения, что он их не считает за людей. Да, безусловно, Рахимов — абсолютно пустой тренер, но в чём он не прав по отношению к этим ноунеймам из клуба? Заниматься подобной физкультурой по правилам на газоне могут практически все, у кого есть руки, уши и, конечно же, ноги. Но почему этот бегунок, да ещё и с такой претензией, обижается на правду? Шёл бы лучше молча очередной Арсенал в поддавки окучивать...
sir_Alex
sir_Alex
18 мая в 07:49
Считал их унтерменшами 😁
SHMEL
SHMEL ответ Spartach from kg (раскрыть)
18 мая в 07:03, ред.
Амкар это что? Где теперь этот конкурентоспособный? Как вообще про Амкар можно такое сказать?
Терек -тоже не смеши, там скорее состав и традиционно сильная игра дома. Терек(Ахмат) каждый год играет плюс минус несколько мест от середины таблицы, тут тоже никакой заслуги.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ SHMEL (раскрыть)
18 мая в 00:03
Амкар при нём стал конкурентоспособным, С Тереком добился 5го места, лучший для клуба результат, за всю историю
Timmi-80
Timmi-80 ответ Gahi (раскрыть)
17 мая в 22:49
Впишутся, не первый человек говорит.
SAFqwer
SAFqwer
17 мая в 22:08
Играть вы и вправду не умеете, как и все в России, ну а насчёт того, что вы не люди может быть и перебор....
Бен Зопилой
Бен Зопилой
17 мая в 21:39
Главное - товарнячок'с скатали по причине температуры окружающего воздуха :)
А там - хоть трава (в штрафной) - не расти...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 мая в 21:36
И еще, подлянка Ротору, как бы не вернулась бумерангом, а она была, при чем конкретно.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 мая в 21:33
Он не мог Вас не считать людьми, это ложь, а футболистами бестолковыми мог. Это ты считаешь, что новый тренер Вас вытянул или Вы сохранили прописку? Фигушки, кланяйтесь в ножки Газизову. В следующем сезоне Вы кое что поймете, догоните, когда придется в некоторых матчах странно так терять очки.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 21:04
Алёшка, если бы ты был умнее и мог бы действительно играть в футбол то видимо мы бы все тебе апладировали за твою классную игру, а так кто ты никто и не знает. А метла твоя метёт как будто ты как минимум Неймар !!! Язык длинный, а дел 0 !!!
SHMEL
SHMEL
17 мая в 20:38
Так высказываться конечно не очень хорошо, но все примерно представляют себе Рахимова и чего он добился на тренерском поприще. Куда бы не пришел- везде развал команды...
cska1948
cska1948
17 мая в 20:35
Ждём продолжения "банкета", который обещает быть НЕ томным...
particular
particular
17 мая в 20:24, ред.
Один тренер пряником манипулирует, другой - кнутом охаживает... Мотивация, батенька... Конечно, приятнее, когда за деньги по контракту ещё и в по@ку дуют...
Умений только от этого не прибавляется...
Gahi
Gahi
17 мая в 20:24
Для того чтобы дать комментарий, нужно выслушать и вторую сторону, а затем кто за кого впишется. Может таким образом тренер хотел команду взбодрить, чтобы задеть самолюбия игроков, для того чтобы те показали результат? В идеале нужно все недовольства и конфликты желательно решать на месте внутри команды и тем более когда многие готовы вписаться. Но в любом случае хорошо когда всё хорошо заканчивается для команды. Удачи 
STVA 1
STVA 1
17 мая в 20:17
Рашид не отличался на поле изобретательностью и блеском!Трудяга простой!
Верг
Верг
17 мая в 20:17
А что этих людей можно разве назвать футболистами?
VeniaminS
VeniaminS
17 мая в 20:15
Не Рахимов,а какой то расист.
Caniggia
Caniggia
17 мая в 20:13, ред.
Никитин не первый, кто прошелся по Рахимову. Беленов примерно в таком же духе отозвался о "работе" таджика.
shlomo
shlomo
17 мая в 20:10
Трудно будет Рахимову
beefs
beefs
17 мая в 20:10
вот вам и Рахимов...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 мая в 20:09
Ну Рахимов и футболист то был не ахти
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