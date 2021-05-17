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«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым

17 мая 2021, 23:12

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников поделился воспоминаниями о конфликте с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым после крупного поражения команды в матче Кубка УЕФА с «Ювентусом» (0:3) в сезоне-1993/94.

Я, к сожалению, отличался не слишком хорошим характером еще с детства. Что я сказал в раздевалке тогда? Бери перчатки и сам вставай в ворота. Ну а как еще? Мне не надо два раза говорить. Я знал себе цену и не любил публичную критику при всех. Понимаю, что не всегда сказанные мной слова были уместны, но тогда считал, что все нормально. Мы всегда были близки с Юрием Павловичем. Не знаю, что он видел во мне. Я в нем видел тренера, человека, который по жизни мне делает только хорошее. Сёмин меня направлял по жизни, подсказывал. Испытываю к нему только уважение.

Недавно Овчинников получил должность в РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 07:50
Сергей-то всегда был резким до предела
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Futurista (раскрыть)
18 мая в 06:51
Он сказал: не перчатки, а варежки!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 23:44
И Семин , и Сергей - не пай мальчики, оба с характером, может потому и достигли достаточных высот в футболе. Палыч - это интеллигент до мозга костей. Никогда не позволял себе критику игроков публично. А все что происходит внутри команды - это внутреннее дело , это вполне рабочие разборки , без этого никак не обойтись.
К Палычу вообще все относятся с уважением - это ж монстр в своем деле. Потому и держать обиду на него за критику - это просто глупо.
Удач обим и в футбольной , и в повседневной жизни.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
17 мая в 23:38
Самое интересное...что Палыч ему ответил, не сказал)...
Ironigor
Ironigor
17 мая в 23:27, ред.
Характер не выкинешь из себя. Можно принимать или быть в оппозиции. Все в жизни бывает. Но то что два человека после этого, находят точки соприкосновения и решают проблемы вместе, идут к одной цели, не взирая ни на что, вот это и есть сила характера. Всего хорошего Вам обоим! Всем Добра!
sv_1969
sv_1969
17 мая в 23:15
С кем не бывает
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