«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России поделился воспоминаниями о конфликте с бывшим главным тренером «железнодорожников» после крупного поражения команды в матче Кубка УЕФА с «Ювентусом» (0:3) в сезоне-1993/94.

Я, к сожалению, отличался не слишком хорошим характером еще с детства. Что я сказал в раздевалке тогда? Бери перчатки и сам вставай в ворота. Ну а как еще? Мне не надо два раза говорить. Я знал себе цену и не любил публичную критику при всех. Понимаю, что не всегда сказанные мной слова были уместны, но тогда считал, что все нормально. Мы всегда были близки с Юрием Павловичем. Не знаю, что он видел во мне. Я в нем видел тренера, человека, который по жизни мне делает только хорошее. Сёмин меня направлял по жизни, подсказывал. Испытываю к нему только уважение.