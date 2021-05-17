ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»

17 мая 2021, 18:17

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о поведении футболистов «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ, когда петербургская команда победила со счетом 3:1.

Уверенная победа была над «Спартаком». Думаю, они не подъехали. Ловрен помог, да, он — шоумен, добавил немножко интриги. Но в первом тайме они отскакивали, мы прекрасно понимали, что мы их додавим. Это был вопрос времени. На нашем сленге это называется «полоска» — игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. И когда Ярик забил на 73-й минуте, я подумал: «Ну наконец-то!» Потому что это было бы уже какое-то невезение.

Ещё бесило, особенно в этом матче, то, какие же они симулянты! Ну, реально. Это правда. Да, Тедеско даёт им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Тедеско, по ходу, их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

Соболь — это отдельный вид искусства, как он падает. А Жиго меня просто покорил, когда взял мою руку и ударил ей сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, VAR же есть. Значит, меня точно не удалят». Рефери говорит мне: «Я всё вижу, я в шоке». А если бы не VAR и это было до крови… Мне бы потом игр пять дисквалификации ещё дали.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в истории.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии14
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:48
редиска, нехороший человек
Хиромант
Хиромант
18 мая в 19:47
К сожалению, симуляция стала неотъемлемой частью футбола, как в РПЛ, так и в Европе (про Америку и Китай - не знаю, врать не буду).

Но смотреть действительно противно, когда 17-18 летний пацан, которому доверили место в основе, в порыве старания толкнет в плечо или в спину 25-30-летнего соперника, а тот падает на газон, как подкошенный, орет благим матом, будто ему сломали ногу и при этом держится за лицо!!! А как же?!! За удар по лицу - сразу карточка!

Перефразируя Н.Озерова - ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!!!
nikot
nikot ответ Spbешник (раскрыть)
18 мая в 19:27
У зенита в Питере активных болел 10-15тыс.,у Спартак в Питере болел не меньше!Посмотри что трибуна зенитовская кричала зюбе после гола,видео есть, найдешь!
ildar_3871
ildar_3871 ответ sten312 (раскрыть)
18 мая в 18:04
Леня поедет туда отмечать ДР )
olesk
olesk
18 мая в 16:23
гнилой человечек, столько лет льётся желчь...
Вагабонди
Вагабонди
18 мая в 08:42, ред.
Артемке наверное Азмун не дал...вот его и понесло.
KoLyaNN
KoLyaNN
18 мая в 08:29
Спартак тебя сделал футболистом, скажи спасибо...
sir_Alex
sir_Alex
18 мая в 07:51
Сказал Артёмка, поглаживая себя правой рукой 😁😉😆
Блоссия
Блоссия
18 мая в 06:17
Как лежал, кричал и визжал в кровати под камеру этот персонаж вся страна наблюдала.
Дисквалифицирован пожизненно болельщиками. Причем всеми, даже своими.
sten312
sten312 ответ ildar_3871 (раскрыть)
18 мая в 02:24
А футболисты Халла и Витесса где?
sten312
sten312 ответ Rheinfall (раскрыть)
18 мая в 02:22
А вы,должно быть, там присутсвовали и поймали Темку за руку?
амурец
амурец
18 мая в 02:06
ну водится за Спартаком такое
Ravshan878
Ravshan878
18 мая в 00:57
Дзюба мечтал стать.🥳🥳🥳🥳. Мечты сбиваются. )))
протон1
протон1 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 мая в 00:11
ну филип киркоров тоже эпатажная личность. и царь наш в кремле эпатажная личность. суть не в этом.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Oplot (раскрыть)
17 мая в 23:33
Тебя Черданцев покусал или размножил он себя?
Spbешник
Spbешник ответ Rheinfall (раскрыть)
17 мая в 23:20
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    17 мая в 23:15
    Осасуна - Оренбург, Сассуоло - Сочи
    1-я конная
    1-я конная
    17 мая в 23:10
    В Спартаке всё сбалансировано - одни на поле валятся как подкошенные выпрашивая красные и пенальти, другие слезами пишут как судьи забирают победу у Федуна
    Spbешник
    Spbешник
    17 мая в 23:09
    Я смотрю большая часть комментов от вдохновленных мусорным серебром болельщиков?
    Spbешник
    Spbешник ответ nikot (раскрыть)
    17 мая в 23:07
    А ему какать что показывают несколько человек имбецилов из многомиллионного города, где болеют за Зенит. А если бы у тех людей был развит мозг, они бы знали, что враг моего врага мой друг
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 мая в 23:07
    Согласен отчасти, но если вспомнить Дзюбу двухлетней давности.....он даже от столкновения с Жано падал!) Давно он сам в штрафной нырять перестал и к судье апеллировать?!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ протон1 (раскрыть)
    17 мая в 23:04, ред.
    Кончита Вурст тоже эпатажная личность! Дзюба от него(неё) недалеко ушел!
    Владимир Прокопчук
    Владимир Прокопчук
    17 мая в 22:59
    Гниловатый он конечно кадр, но Бог ему судья.все впереди
    Роберт Мкртчян
    Роберт Мкртчян
    17 мая в 22:52
    А зюбе кричать не надо, судейки сквозь пальцы смотрят на его художества при игре в штрафной соперников
    Сергей Зz
    Сергей Зz
    17 мая в 22:44
      протон1
      протон1 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      17 мая в 22:44
      я понимаю вас. тоже согласен. но он эпатажная личность что не говори
      Rheinfall
      Rheinfall
      17 мая в 22:43
      Шут гребаный ... Не это ли гуанмо будучи в бытность игроком Спартака карманы товарищей по команде чистил? Помню история была у Быстрова деньги пропали. Чертила паленообразное
      nikot
      nikot
      17 мая в 22:40
      Зюба,лучше расскажи что тебе после забитых мячей Тамбову,показывали болелы зенита! Какой из пяти пальцев!? Чужой и в зените и в Спартаке! Продолжай снимать кино,может Оскара дадут!
      Persenchik
      Persenchik
      17 мая в 22:37
      На британский флаг беднягу разрывает. Ничего не поделать, гражданин Дзюба. Терпи. Это Спартак. Команда которая всегда будет в прессе, темой номер один. Выигрывает, проигрывает, но говорить в первую очередь будут о Спартаке. :-D
      trimetil
      trimetil
      17 мая в 22:13
      Да, Дельфин любит падать на пустом месте...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100