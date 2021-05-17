Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»

Нападающий «Зенита» высказался о поведении футболистов «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ , когда петербургская команда победила со счетом 3:1.

Уверенная победа была над «Спартаком». Думаю, они не подъехали. Ловрен помог, да, он — шоумен, добавил немножко интриги. Но в первом тайме они отскакивали, мы прекрасно понимали, что мы их додавим. Это был вопрос времени. На нашем сленге это называется «полоска» — игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. И когда Ярик забил на 73-й минуте, я подумал: «Ну наконец-то!» Потому что это было бы уже какое-то невезение.

Ещё бесило, особенно в этом матче, то, какие же они симулянты! Ну, реально. Это правда. Да, Тедеско даёт им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Тедеско, по ходу, их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.