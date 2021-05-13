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Конте и Лаутаро провели шуточный боксёрский поединок

13 мая 2021, 17:51

Рулевой «Интера» Антонио Конте и форвард команды Лаутаро Мартинес устроили шуточный боксёрский поединок.

Вчера аргентинец очень эмоционально отреагировал на свою обратную замену в матче с «Ромой». Таким образом, стороны уладили свой конфликт.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ allemz (раскрыть)
13 мая в 21:37
а потом и не шуточное ))))))))))))))
sv_1969
sv_1969
13 мая в 18:41
Скоро расстанутся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 18:31
А ставки на бой были? Яб на Лаутаро поставил!
juvenale
juvenale
13 мая в 18:21
парик крысе не снесли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 18:12
А кто кому навалял не показали...
Ironigor
Ironigor
13 мая в 18:10
Конте мужчина, и знает как работать в коллективе !!!
Респект и уважение тебе Антонио !!! Удачи!!!
Всем Добра !!!
Barca10Messi
Barca10Messi
13 мая в 18:03
Конте молодец, хорошую атмосферу в команде создал
allemz
allemz
13 мая в 17:54, ред.
Дзюба и Азмун провели шуточное сношение в раздевалке
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