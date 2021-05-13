Конте и Лаутаро провели шуточный боксёрский поединок

Рулевой «Интера» Антонио Конте и форвард команды Лаутаро Мартинес устроили шуточный боксёрский поединок.
Вчера аргентинец очень эмоционально отреагировал на свою обратную замену в матче с «Ромой». Таким образом, стороны уладили свой конфликт.
Рулевой «Интера» Антонио Конте и форвард команды Лаутаро Мартинес устроили шуточный боксёрский поединок.
Вчера аргентинец очень эмоционально отреагировал на свою обратную замену в матче с «Ромой». Таким образом, стороны уладили свой конфликт.
Респект и уважение тебе Антонио !!! Удачи!!!
Всем Добра !!!
Респект и уважение тебе Антонио !!! Удачи!!!
Всем Добра !!!
https://www.youtube.com/watch?v=qXa3YltEROc