«Нормально, что нас не приглашают». «Леванте» потроллил команды Суперлиги

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12 мая 2021, 10:13

«Леванте» после ничьей против «Барселоны» (3:3) в матче 36-го тура Ла Лиги пошутил в своём твиттере над командами Суперлиги.

В нынешнем сезоне клуб из Валенсии смог набрать 8 из 18 возможных очков в играх против «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». «Леванте» потроллил клубы, вступившие в Суперлигу, что его не приглашают в данный турнир, потому что он будет отбирать очки у топ-клубов.

Нормально, что нас не приглашают в Суперлигу.

Normal que no nos inviten a la SúperLiga 😜 https://t.co/1npu0XS6Yy — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 11, 2021

Напомним, что в этом сезоне «Леванте» в гостях обыграл «Реал» (2:1) и «Атлетико» (2:0), а также сыграл вничью с «Барселоной» (3:3) и «Атлетико» (1:1).