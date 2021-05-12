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«Нормально, что нас не приглашают». «Леванте» потроллил команды Суперлиги

12 мая 2021, 10:13
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Леванте» после ничьей против «Барселоны» (3:3) в матче 36-го тура Ла Лиги пошутил в своём твиттере над командами Суперлиги.

В нынешнем сезоне клуб из Валенсии смог набрать 8 из 18 возможных очков в играх против «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». «Леванте» потроллил клубы, вступившие в Суперлигу, что его не приглашают в данный турнир, потому что он будет отбирать очки у топ-клубов.

Нормально, что нас не приглашают в Суперлигу.

Напомним, что в этом сезоне «Леванте» в гостях обыграл «Реал» (2:1) и «Атлетико» (2:0), а также сыграл вничью с «Барселоной» (3:3) и «Атлетико» (1:1).

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
12 мая в 12:32
Ну хоть не просто так словами разбрасываются и то дело..
Ванечка
Ванечка
12 мая в 11:53
Думаю, что шутку оценили все
Мessi 10
Мessi 10
12 мая в 10:32
Хорошие результаты против топов, учитывая две победы на Реалом и Атлетико. Имеют право собой гордиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 10:15, ред.
Деньги к деньгам. Богатые клубы хотят получать ещё больше, а бедняки вроде Леванте только путаются под ногами и портят настроение. Но меня радует, что УЕФА поставил богатеев на место, да ещё и оштрафует. Вместо сверхприбыли в СЛ попали на бабки в УЕФА. А ЛЕВАНТЕ МОЛОДЦЫ, УМЕЮТ НАСТРАИВАТЬСЯ НА "ГРАНДОВ"..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 10:15
Красиво подкололи, продолжать в таком же духе.
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