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Цорн: «Тедеско заложил хорошую базу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

20 мая 2021, 16:40

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об итогах работы Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.

Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьёй: расслабиться, отдохнуть и ни о чём не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдёт в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он ещё ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть.

«Спартаку» желаю, в первую очередь, пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы все вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом.

Ранее Тедеско заявил, что хотел бы поработать с клубом из Серии А.

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Все комментарии
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
20 мая в 19:35
Опять чемодан)
Garrincha58
Garrincha58
20 мая в 19:13
Кр Советов играют на порядок интересней этого Спартака
Garrincha58
Garrincha58
20 мая в 19:11
    oFANATo
    oFANATo
    20 мая в 18:39
    Если Федун начнет шантаж на юбилей что опять снимется с чемпионата....
    Рязань 062
    Рязань 062
    20 мая в 18:34
    фидун заложил еще большую базу своим нытьем и угрозой снятием с чемпионата. все уже трясутся от страха.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    20 мая в 18:29
    Квалификация ЛЧ покажет чего добился Тедеска.
    Antikony
    Antikony
    20 мая в 18:27
    СМЕШНО, ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО СТОЛЕТИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ.
    Aris
    Aris
    20 мая в 18:26
    Ни базы, ни игры! Нужен тренер! А болтунов и так хватает!
    Василий 50
    Василий 50
    20 мая в 17:49
    Он не отвечает за свои слова
    berda2003
    berda2003
    20 мая в 17:36
    припадочный под базу заложил мину, а сам уйдёт с головой, только торчать будет зад... не станет спартак ни чемпионом, ни в ЛЧ не войдёт... и чморн это знает, как знаток немцев...
    Вoлхв
    Вoлхв
    20 мая в 17:24
    База базой, а где игра..
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    20 мая в 17:23
    Здесь Цорн себя больше хвалит )), имеет право...Тедеско, Крал, Ларсон, Понсе однозначно стали фундаментом будущих побед
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 мая в 17:11
    Спартак стал играть ......... также!😜
    Ironigor
    Ironigor
    20 мая в 17:09
    Воо же сказочник Цорн , а может Андерсен родственник?!
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ ответ sihafazatron (раскрыть)
    20 мая в 17:03, ред.
    Как зенит и коней?
    sv_1969
    sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
    20 мая в 16:58
    КБ вместе с "флагманом" спустят с небес на землю))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 мая в 16:55
    Посмотрим , на сколько эта база в следующем сезоне потянет.
    STVA 1
    STVA 1
    20 мая в 16:54
    Томас не знает что говорит
    sihafazatron
    sihafazatron
    20 мая в 16:52
    о каком чемпионстве идет речь, когда игры у спартака совсем нет? вот скоро лч, там и спустят их на землю)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 мая в 16:52, ред.
    Ну песню во славу приведённого им "базыстроительного" тренера мы услышали....
    Ждём оды о великолепии Шюррле...Тиля....и пр.
    beefs
    beefs
    20 мая в 16:51
    а чего нам думать о Тедеско?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 мая в 16:44
    На юбилей станет по-любому...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 мая в 16:43
    Ну это ещё надо посмотреть
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