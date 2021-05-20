Цорн: «Тедеско заложил хорошую базу, чтобы „Спартак“ стал чемпионом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об итогах работы на посту главного тренера красно-белых.

Доменико давно не был дома. Пожелаю ему сейчас провести время с семьёй: расслабиться, отдохнуть и ни о чём не думать. Уверен, скоро у него будут предложения из топ-чемпионатов, и тогда он вновь с головой уйдёт в работу и станет жить только этим. А сейчас, пока он ещё ничего ни с кем не подписал, надо просто отдохнуть.

«Спартаку» желаю, в первую очередь, пробиться в Лигу чемпионов. Желаю найти внутреннюю стабильность и бороться за титул. Думаю, Доменико заложил хорошую базу, чтобы все вышло так, как хотят и болельщики, и руководство, — чтобы команда стала чемпионом.