Николич продлил контракт с «Локомотивом»

Как сообщает источник, главный тренер «Локомотива» Марко Николич продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.
Напомним, что 41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.
Официальной информации пока еще не поступало.
Ранее Николич заявил, что не намерен покидать пост наставника «железнодорожников».
Думаю, руководство приняло правильное решение - продлить контракт с Марко.
Всем здоровья.
Думаю, руководство приняло правильное решение - продлить контракт с Марко.
Всем здоровья.