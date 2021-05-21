ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Николич продлил контракт с «Локомотивом»

21 мая 2021, 16:12

Как сообщает источник, главный тренер «Локомотива» Марко Николич продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.

Напомним, что 41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.

Официальной информации пока еще не поступало.

Ранее Николич заявил, что не намерен покидать пост наставника «железнодорожников».

Все новости
Президент «Лацио»: «Индзаги передумал подписывать новый контракт утром»
Вчера, 23:56 Комментарии2
СлухиНи один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Агент Сильянова: «Продление контракта с „Локо“ на 5 лет — это хороший шаг»
Вчера, 21:40 Комментарии1
Слухи«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет
Вчера, 19:20 Комментарии39
Официально«Локомотив» продлил контракт с защитником Сильяновым
Вчера, 17:33 ФотоКомментарии1
ОфициальноУилшир покинул «Борнмут»
Вчера, 14:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
21 мая в 19:07
Разогнавшийся после нового года Локомотив, чуть притормозив на финише чемпионата, всё же успешно преодолел весь путь и по праву завоевав Кубок России и бронзовые медали РПЛ, пробился в основной турнир ЛЕ. Такой результат даёт повод руководству клуба продолжить сотрудничество с Главным Машинистом. Николич по праву заслужил этот контракт, было много тренеров, которые возглавляли команду после легенды Семена, но никто не смог закрепиться или выдать что-то подобное 11 победам подряд. Да и не вспомнить, чтобы болельщики железнодорожников так оптимистично относились к новому тренеру. Будем надеяться, что успех Локо под руководством Николича не временный и команда продолжит прогрессировать, поборется за золото РПЛ, и как минимум выйдет из группы ЛЕ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 18:13
Думаю болельщики Локо должны быть довольны.
Союзник противников
Союзник противников
21 мая в 17:54
Достаточно предсказуемо.Не всё же "дзюбировать" на Палыча,как фанаты.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 мая в 17:35
А как же заявления его агента, что Николича ожидают Милан и Ювентус ?
Брехня ...
Выбил из РЖД контракт побольше и успокоился на 3 года .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 мая в 17:23
А разве сомнения были. По этому сезону, Николич входит в топ-5 тренеров РПЛ без сомнений.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 16:24, ред.
Вполне ожидаемое решение. Когда Марко только пришел, многие к его назначению относились скептически. Но по истечении времени, мнения явно изменились в противоположную сторону. А весенняя серия побед убедила даже его явных противников. Тренер молод и перспективен. Если Локо удастся усилиться, то команда вполне может побороться и за чемпионство.
Думаю, руководство приняло правильное решение - продлить контракт с Марко.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
21 мая в 16:18
Не думаю что у него был выбор большой
STVA 1
STVA 1
21 мая в 16:17
Думаю другое место с зарплатой равной в Локо трудно было найти
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100