Николич продлил контракт с «Локомотивом»

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21 мая 2021, 16:12

Как сообщает источник, главный тренер «Локомотива» продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.

Напомним, что 41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года.

Официальной информации пока еще не поступало.

Ранее Николич заявил, что не намерен покидать пост наставника «железнодорожников».