«Боруссия» Дортмунд не рассматривает вариант с трансфером Мане

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22 мая 2021, 00:10

Нападающий «Ливерпуля» не перейдёт в дортмундскую «Боруссию».

В СМИ появились слухи о том, что «шмели» интересуются сенегальским форвардом, однако сегодня стало известно, что данная информация не соответствует действительности. «Боруссия» не готова тратить большие суммы на трансферы футболистов, а стоимость Мане составляет в три раза больше, чем рекордный переход в истории дортмундского клуба (Матс Хуммельс из «Баварии» за 30,5 млн евро).

Ранее Мане сообщал, что не планирует покидать «Ливерпуль».