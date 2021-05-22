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«Боруссия» Дортмунд не рассматривает вариант с трансфером Мане

22 мая 2021, 00:10

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не перейдёт в дортмундскую «Боруссию».

В СМИ появились слухи о том, что «шмели» интересуются сенегальским форвардом, однако сегодня стало известно, что данная информация не соответствует действительности. «Боруссия» не готова тратить большие суммы на трансферы футболистов, а стоимость Мане составляет в три раза больше, чем рекордный переход в истории дортмундского клуба (Матс Хуммельс из «Баварии» за 30,5 млн евро).

Ранее Мане сообщал, что не планирует покидать «Ливерпуль».

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Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 01:31
Может оно и к лучшему.
1bear
1bear
22 мая в 00:13
очередную "утку" сбили на взлёте
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