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Малиновский — лучший игрок Серии А в мае

21 мая 2021, 15:12

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А.

В мае украинский хавбек сыграл в 4 матчах, забил два гола и сделал 3 ассиста.

Ранее ходили слухи, что Малиновский может продолжить карьеру в «Челси».

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Все комментарии
St David
St David ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 мая в 12:39
"Уровня Головина" )))) Малиновский на порядок более значимый футболист и по всем параметрам превосходит Головина - по голам, асситам, пасам, шансам, ударам по воротам и т.д. По этим параметрам Малиновский занимает 30+ место в Серии А, а Головин - 80+ место в знаительно более слабой Лиге 1. Их даже близко нельзя сравнивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 мая в 15:54
Один из лучьших у Атлантов
ЮЗИК
ЮЗИК
21 мая в 15:48
Руслан красавец, заслужил!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
21 мая в 15:48
Миранчуку есть с кого брать пример. Парень тоже звезд с неба не хватал, когда приехал, а сейчас звезда уровня Головина.
Ironigor
Ironigor
21 мая в 15:41, ред.
С такой скоростью как прогрессирует сейчас Малиновский в Аталанте, то в ближайшее время может оказаться в каком-нибудь топовом клубе! И физически и технически паренёк находится в отличном состоянии, ещё и со скоростью у него всё нормально. Мало того он умеет просчитывать ход самой игры, он может оказаться там где нужен именно в этот момент, и точно также может отдать такой же прорезающий всё защиту пас. Я думаю такой игрок пригодится в любом топ клубе. У парня КПД просто на высшем уровне. Видимо скоро во время межсезонья всё таки появится много достойных предложений, от которых может быть у него не хватит духа отказаться. Будем делать посмотреть!
Удачи тебе Руслан! Всем Добра.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 мая в 15:31
Заслужил скорее всего.
КЭТиК
КЭТиК
21 мая в 15:27
Далеко Миранчуку до него.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 15:22, ред.
Руслан последние месяцы провел просто на высочайшем уровне. В первой половине сезона в Аталанте феерил Иличич, но потом по непонятным причинам сильно сдал. Вот тут и зажглась звезда Малиновского, парень стал лидером команды. Сам забивает, много раздает голевых партнерам. Жаль, очень жаль что финал кубка у него не получился, как впрочем и у всей команды. Но награда вполне заслуженная, он действительно был самым заметным на поле. Жаль, если уйдет из Аталанты. Но тут ему решать и клубу. А интерес к нему есть.
Парню остается пожелать - продолжать в том же духе!
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
21 мая в 15:13
Справедливый выбор
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