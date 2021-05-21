Малиновский — лучший игрок Серии А в мае

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А.
В мае украинский хавбек сыграл в 4 матчах, забил два гола и сделал 3 ассиста.
Powerful goals, outstanding assists and amazing skills: Ruslan Malinovskyi, the MVP of May 🌟🔝— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 21, 2021
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Ранее ходили слухи, что Малиновский может продолжить карьеру в «Челси».
Парню остается пожелать - продолжать в том же духе!
Всем здоровья.
Парню остается пожелать - продолжать в том же духе!
Всем здоровья.
Удачи тебе Руслан! Всем Добра.
Удачи тебе Руслан! Всем Добра.