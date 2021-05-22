Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате».
Ранее стало известно, что Яя Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика».
Такая возможность есть. Талалаев — грамотный тренер, который не боится, что его кто-то подсидит. Все будет зависть от самого Талалаева и президента клуба, но если Яя придет, то в «Ахмат» смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги. Иностранцы, зная, что там работает такой человек в штабе, тоже захотят работать с ним. Есть также варианты не в России, но мы разговаривали с Талалаевым. Он заинтересован в приходе такого человека.
- Воздержались?
- Принято единогласно! Велком товарищ Яя!....!!!
- Воздержались?
- Принято единогласно! Велком товарищ Яя!....!!!
Ему внушили, что с дисциплиной в Грозном не полемизируют?
Пущай едет, это интересно понаблюдать..)
Ему внушили, что с дисциплиной в Грозном не полемизируют?
Пущай едет, это интересно понаблюдать..)
А именно футболистом был топовым
А именно футболистом был топовым
Тоже наверное заработать хотят на пенсию повышенную.
Тоже наверное заработать хотят на пенсию повышенную.
Благодаря былым заслугам, упадёт на оклад на Кавказе и будет валять дурака в образе свадебного генерала...
Благодаря былым заслугам, упадёт на оклад на Кавказе и будет валять дурака в образе свадебного генерала...
Какая же убогая реклама от торговца чёрным золотом. И сколько же "такой" человек привлёк в Олимпик крутого футбольного товара? Сплошь "топарь" на "топаре". Он покинул донецкий клуб, потому что он там на*** никому не нужен, а не потому что он суперталантливый специалист. ))
.
Какая же убогая реклама от торговца чёрным золотом. И сколько же "такой" человек привлёк в Олимпик крутого футбольного товара? Сплошь "топарь" на "топаре". Он покинул донецкий клуб, потому что он там на*** никому не нужен, а не потому что он суперталантливый специалист. ))
.
Всю карьеру на одном Яя себе сделал
Всю карьеру на одном Яя себе сделал