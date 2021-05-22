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Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

22 мая 2021, 12:37

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате».

Ранее стало известно, что Яя Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика».

Такая возможность есть. Талалаев — грамотный тренер, который не боится, что его кто-то подсидит. Все будет зависть от самого Талалаева и президента клуба, но если Яя придет, то в «Ахмат» смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги. Иностранцы, зная, что там работает такой человек в штабе, тоже захотят работать с ним. Есть также варианты не в России, но мы разговаривали с Талалаевым. Он заинтересован в приходе такого человека.

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Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
22 мая в 22:37
Рамзан Кадыров даст жару Яя Туре
Шуnя771
Шуnя771
22 мая в 20:04
Кто "За" приезд?!
- Воздержались?
- Принято единогласно! Велком товарищ Яя!....!!!
Шуnя771
Шуnя771
22 мая в 20:02
Это не тот парниша за которым тянется огромнейший шлейф-хвост скандалов?

Ему внушили, что с дисциплиной в Грозном не полемизируют?

Пущай едет, это интересно понаблюдать..)
sv_1969
sv_1969 ответ dеigandre (раскрыть)
22 мая в 19:25
Про футболиста не спорю, а вот человеческие качества....((Да и не берет его никто в Ахмат!Вброс селюка)
dеigandre
dеigandre ответ sv_1969 (раскрыть)
22 мая в 18:41
Ну он давно не футболист
А именно футболистом был топовым
протон1
протон1
22 мая в 17:23
яя туре помню как нелестно отзывался о россии. то ли его братишка
nikoladolgov
nikoladolgov
22 мая в 16:50
Лавры Это,О не дают покоя африканцам ...
Тоже наверное заработать хотят на пенсию повышенную.
particular
particular
22 мая в 16:49
Не хочет обратно в свою Ивуарию, а в Европу никто не зовёт...
Благодаря былым заслугам, упадёт на оклад на Кавказе и будет валять дурака в образе свадебного генерала...
Ravshan878
Ravshan878
22 мая в 16:33
Не плохой вариантов для Яхё Туре.Помню Рууд Гуллита.Не было результаты и домой.Помню как он поразил ворота Дасаева. На поле действовал как голодный лохматый зверь.))) На счёт Яхё. Пусть приезжает гостеприимный Чечню.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
22 мая в 15:52
Интересно, сколько уже лет Селюк пытается пристроить Туре в РПЛ?)
SHMEL258
SHMEL258
22 мая в 15:44
Вот кого не хотел бы видеть в российском чемпионате в любом статусе, так это ТыТы внаТурЭ. Опять польются слезы о плохом отношении к неграм, об их ущемлении...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 мая в 14:36
Появились большие деньги?!
ceret
ceret
22 мая в 14:20
Для хайпа
ДАША Д
ДАША Д
22 мая в 14:19
Этого расиста в Россию вообще нельзя пускать. При слове банан он начинает пускать пузыри. Тогда надо и бананы запретить продавать в Грозном.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 14:13, ред.
а он в теме, если, что не пойдет не так как ,по плану, его закинут его в яму и будут кормить макаронами?)))
Василий 50
Василий 50
22 мая в 14:12
Зачем им этот проблемный негр?
galem72
galem72
22 мая в 14:08
"...работает такой человек в штабе..."

Какая же убогая реклама от торговца чёрным золотом. И сколько же "такой" человек привлёк в Олимпик крутого футбольного товара? Сплошь "топарь" на "топаре". Он покинул донецкий клуб, потому что он там на*** никому не нужен, а не потому что он суперталантливый специалист. ))
.
sv_1969
sv_1969 ответ dеigandre (раскрыть)
22 мая в 13:54
Уже давно не толковый!
За адекватность
За адекватность
22 мая в 13:53
"но если Яя придет, то в «Ахмат» смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги." Это видать негоциант своих подопечных имеет ввиду.
qux62c4pjsfh
qux62c4pjsfh
22 мая в 13:51
Вот как раз этого папуаса еще для полного счастья не хватало. 🤦‍♂
beefs
beefs ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 мая в 13:43
правильно, может научат наших стоять на коленях...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 13:13
Побольше негров в Россию, дешёвых и разных...
dеigandre
dеigandre ответ sv_1969 (раскрыть)
22 мая в 13:08
Причём, единственного толкового
Всю карьеру на одном Яя себе сделал
ТТ
ТТ
22 мая в 13:07
Если не за большие деньги,то стоит присмотреться к данному варианту. Это большое имя в современном футболе, а также какой ни какой и опыт ассиста! В любом случае для РПЛ и для клуба Ахмат - это шаг вперёд!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 мая в 13:04
Удивительно. Он же русофоб. Может быть он считает что Дагестан к России не имеет никакого значения.
ermak6848
ermak6848
22 мая в 12:50
Возможно будет какой - то сдвиг в фк Ахмат и на будующий сезон усепх будет на лицо..
Ironigor
Ironigor
22 мая в 12:44
Селюк иди лучше грузи других на западе !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 мая в 12:39
Зачем он там нужен
sv_1969
sv_1969
22 мая в 12:38
Селюк уже не знает куда своего негра приткнуть)))
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