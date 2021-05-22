Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате».

Ранее стало известно, что Яя Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика».

Такая возможность есть. Талалаев — грамотный тренер, который не боится, что его кто-то подсидит. Все будет зависть от самого Талалаева и президента клуба, но если Яя придет, то в «Ахмат» смогут прийти более качественные футболисты за меньшие деньги. Иностранцы, зная, что там работает такой человек в штабе, тоже захотят работать с ним. Есть также варианты не в России, но мы разговаривали с Талалаевым. Он заинтересован в приходе такого человека.