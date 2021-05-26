Джеймс: «„Ливерпуль“ играет лучше без Салаха. Я бы продал его прямо сейчас»

Бывший голкипер «Ливерпуля» считает, что мерсисайдская команда играет лучше без .

В моих глазах он может быть вторым в гонке за «Золотую бутсу» в лиге, но я думаю, что «Ливерпуль» действительно играет лучше без Салаха.

«Ливерпулю», возможно, стоит заработать на Салахе. Жота тогда естественным образом впишется в эту переднюю тройку атаки, а [Роберто] Фирмино, возможно, получит больше свободы.

Тогда у «Ливерпуля» впереди будет новая динамика, а не упор на голы Салаха.

Подходящее ли сейчас время для продажи Салаха? Да. Я бы сделал это сейчас. Дело не в том, что Мо Салах плохой игрок, его голевой рекорд говорит сам за себя.

Я думаю, что расхлябанность «Ливерпуля» из-за Салаха, хотя он и забивает.