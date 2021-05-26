Джеймс: «„Ливерпуль“ играет лучше без Салаха. Я бы продал его прямо сейчас»

Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс считает, что мерсисайдская команда играет лучше без Мохамеда Салаха.
В моих глазах он может быть вторым в гонке за «Золотую бутсу» в лиге, но я думаю, что «Ливерпуль» действительно играет лучше без Салаха.
«Ливерпулю», возможно, стоит заработать на Салахе. Жота тогда естественным образом впишется в эту переднюю тройку атаки, а [Роберто] Фирмино, возможно, получит больше свободы.
Тогда у «Ливерпуля» впереди будет новая динамика, а не упор на голы Салаха.
Подходящее ли сейчас время для продажи Салаха? Да. Я бы сделал это сейчас. Дело не в том, что Мо Салах плохой игрок, его голевой рекорд говорит сам за себя.
Я думаю, что расхлябанность «Ливерпуля» из-за Салаха, хотя он и забивает.
Ранее Салах был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2020/21.
а кудрявый любит на себя лишний раз одеяло потянуть, и запороть, а потом лыбу давать)))) а еще и понырять дельфином для статистики пендалей.)))) прямо копия роналду, тот аж юве на новый сверх звуковой итоговый показатель - 4 место вывел......
а кудрявый любит на себя лишний раз одеяло потянуть, и запороть, а потом лыбу давать)))) а еще и понырять дельфином для статистики пендалей.)))) прямо копия роналду, тот аж юве на новый сверх звуковой итоговый показатель - 4 место вывел......