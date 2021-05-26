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Джеймс: «„Ливерпуль“ играет лучше без Салаха. Я бы продал его прямо сейчас»

26 мая 2021, 12:15

Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс считает, что мерсисайдская команда играет лучше без Мохамеда Салаха.

В моих глазах он может быть вторым в гонке за «Золотую бутсу» в лиге, но я думаю, что «Ливерпуль» действительно играет лучше без Салаха.

«Ливерпулю», возможно, стоит заработать на Салахе. Жота тогда естественным образом впишется в эту переднюю тройку атаки, а [Роберто] Фирмино, возможно, получит больше свободы.

Тогда у «Ливерпуля» впереди будет новая динамика, а не упор на голы Салаха.

Подходящее ли сейчас время для продажи Салаха? Да. Я бы сделал это сейчас. Дело не в том, что Мо Салах плохой игрок, его голевой рекорд говорит сам за себя.

Я думаю, что расхлябанность «Ливерпуля» из-за Салаха, хотя он и забивает.

Ранее Салах был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне-2020/21.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
26 мая в 19:55
Сколько дадут за Салаха - отсюда и будет зависеть его дальнейшее будущее
Klaus-S
Klaus-S
26 мая в 19:11
За Салаха не уверен, но с Мане надо прощаться. Хотя, Клоппу виднее конечно.
L. F. С.
L. F. С. ответ УЕСКА (раскрыть)
26 мая в 19:10
    L. F. С.
    L. F. С. ответ Ironigor (раскрыть)
    26 мая в 19:10
    У многих бомбит от Салаха, но настоящие болелы ценят вклада Мохаммеда в игру команды. Да много моментов транжирит, но и забивает много, а иной мог бы и не получать эти моменты и не транижирить их соответственно, но при этом и не забивать практически.
    dzvinka
    dzvinka
    26 мая в 17:38
    у меня аналогичное мнение, его надо продавать, возможно и мане тоже.
    УЕСКА
    УЕСКА
    26 мая в 17:00
    Салаха Ливеру надо продавать пока в цене. Жота легко его заменит а на вырученные деньги можно будет укрепить состав двумя или тремя хорошими игроками.
    Ironigor
    Ironigor ответ DXTK (раскрыть)
    26 мая в 16:03
    По твоему мнению значит если бы их небыло, они бы стали чемпионами ??? А Салах Месси они что не в команде бывают, когда забивают ? Вот герой Алиссон один выиграл всех !!!
    DXTK
    DXTK ответ Ironigor (раскрыть)
    26 мая в 15:46
    не забывай футбол это командная игра ,а не статистика месси пеналды и салаха, именно что Джеймс и говорит о первом, а не о количестве голов.......что Ливерпулю дал 21 гола Мо.... все навсего 3 строчку, и ноль трофеев, и то наверено в этом больше заслуга Алиссона вратаря который забил нужный гол головой ВБА 2-1, и в остсутсвие основных защитников спасал как мог........ с нападением у Ливера было все в порядке.))))).....

    а кудрявый любит на себя лишний раз одеяло потянуть, и запороть, а потом лыбу давать)))) а еще и понырять дельфином для статистики пендалей.)))) прямо копия роналду, тот аж юве на новый сверх звуковой итоговый показатель - 4 место вывел......
    Баобаб
    Баобаб
    26 мая в 13:18
    А чё, правильно сказал. Волосатый уже давно тянет одеяло на себя, заботясь о личных рекордах.
    Romeo 777
    Romeo 777
    26 мая в 13:09
    Да, самое время продать игрока атаки забившего 22 гола в чемпионате👌
    Ironigor
    Ironigor
    26 мая в 12:51
    НОНСЕНС !!! Салах становится лучшим игроком Ливерпуля в этом сезоне, а Джеймс видит в этом зерно раздора в команде ?! Это уже становится какой-то дурной модой неадекватных высказываний в сторону лучших футболистов команд. Тоже самое высказывают про Месси, а также про Роналдо. Очень интересная позиция, люди забивают и делают победы для своих клубов, становятся лучшими, получают за это Золотые мячи , Золотые бутсы !!! И тут же их за это гасят , в чём логика ??? Вообщем другие бедолаги якобы находятся в тени этих великих футболистов , и не могут реализовать свои потенциалы, и якобы вся команда начинает играть только на одного ??! Так эта отмазка для бедных. Кто хочет тот добьётся, кто хотел тот добился !!! Не буду перечислять, но как-то играли же вместе Суарес Месси Неймар Мбаппе Роналдо Дембеле и т.д в разных сочетаниях . Вообщем как-то так. Всем Добра !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 мая в 12:41
    Вот наконец то нашёлся человек который вслух высказался об этом, Салах давно отработанный материал.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    26 мая в 12:24
    Странная позиция. При таком видении можно многих голеадоров раскритиковать.
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