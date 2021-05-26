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Фоден: «Финал ЛЧ против „Челси“ обещает быть очень непростым»

26 мая 2021, 11:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Челси», который пройдет в субботу в Порту.

С приходом Тухеля «Челси» стал очень сильной командой. Они почти не проигрывают, недавно победили нас. Так что мы хорошо знакомы с соперником, и финал обещает быть очень непростым.

Все решится в одном матче, произойти может что угодно. Члены моей семьи все время говорят, что им до сих пор не верится в то, что я сыграю в финале Лиги чемпионов.

Мое 21-летие за день до финала? Уверен, для меня это будет лучший подарок, если мы победим. Надеюсь, если мы выиграем, я смогу отпраздновать со своей семьей. Это было бы здорово.

Они продолжают твердить мне, как сильно им не хватает походов на стадион и что им нечего делать. Надеюсь, они смогут прийти на стадион и посмотреть финал. Этот момент был бы для меня особенным.

К финалу буду подходить так же, как к другим матчам: с улыбкой, говоря себе, мол, посмотрим, что получится. В плане подготовки ничего не поменяется – все будет так же.

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swed27
swed27
26 мая в 12:03
Челси вы этом сезоне нужен трофей
Zenit_84
Zenit_84
26 мая в 11:42
Ждем, никак не дождемся...
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