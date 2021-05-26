Стало известно, почему «Интер» испытывает серьёзные финансовые проблемы

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26 мая 2021, 12:16

Стало известно, почему «Интер» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, несмотря на победу в Серии А и квалификацию в Лигу чемпионов.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг облигаций «Интера» до показателя BB. Данный рейтинг определяет уровень финансового состояния ниже среднего — неинвестиционный уровень (спекулятивные облигации).

В Fitch определили, что уровень зарплат игроков миланского клуба был выше на 20 %, если сравнивать с первоначальными ожиданиями от планирования бюджета на сезон 2020/21.

Теперь естественным следствием является пересмотр расходов. Сейчас клубу необходимо сбалансировать ликвидность, это можно сделать только при помощи продажи игроков. Именно по этой причине главный тренер Антонио Конте собирается покинуть «Интер».