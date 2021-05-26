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Стало известно, почему «Интер» испытывает серьёзные финансовые проблемы

26 мая 2021, 12:16

Стало известно, почему «Интер» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, несмотря на победу в Серии А и квалификацию в Лигу чемпионов.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг облигаций «Интера» до показателя BB. Данный рейтинг определяет уровень финансового состояния ниже среднего — неинвестиционный уровень (спекулятивные облигации).

В Fitch определили, что уровень зарплат игроков миланского клуба был выше на 20 %, если сравнивать с первоначальными ожиданиями от планирования бюджета на сезон 2020/21.

Теперь естественным следствием является пересмотр расходов. Сейчас клубу необходимо сбалансировать ликвидность, это можно сделать только при помощи продажи игроков. Именно по этой причине главный тренер Антонио Конте собирается покинуть «Интер».

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Интер
Источник: calciomercato.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:54
тяжелый случай
Владимир 77
Владимир 77
26 мая в 14:59
Парик при первых же трудностях всегда бежит с клуба.
Ozabot
Ozabot
26 мая в 13:09
Не очень хорошие новости для змей. Видимо, китайцу придется продавать клуб, либо нести дальше чемодан без ручки. Сейчас самое отличное время что-то сделать, как раз чемпионский статус позволит набить на миллион-другой больше ожидаемого.
David Young
David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
26 мая в 12:22
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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 мая в 12:21
Ели, пили, веселились. Подсчитали - прослезились.
Баобаб
Баобаб
26 мая в 12:20
Палка раз в 10 лет стреляет, так и Интер.
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