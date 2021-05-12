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«Аякс» получит 500 тыс. евро, если «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов

12 мая 2021, 14:32

По данным источника, «Аякс» получит денежный бонус, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Нидерландскому клубу выплатят 500 тыс. евро в качестве бонуса. Такой пункт присутствует в договоре, который был заключен, когда «Спартак» покупал форварда Квинси Промеса.

Напомним, 29-летний футболист вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021-го, подписав контракт на 3,5 года.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Красно Синий воин (раскрыть)
13 мая в 00:37
Фенебархче он один раз обыграл, помню
Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 мая в 17:29, ред.
Не получит Аякс 500 тыс. евро потому что спартак не умеет проходить квалификации.
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
ermak6848
ermak6848
12 мая в 16:19
тоже не плохо - деньги никому не помешают...
quinn-se
quinn-se ответ makkie (раскрыть)
12 мая в 15:36
Точно сказано, так всё и будет)
makkie
makkie
12 мая в 15:18
С приходом Промеса Спартак забрался на 2-е место и уже гарантировал себе 3-е.
А эти 500 тыс копейки на фоне преимущества. Тем более, их легко отбить за счёт призовых от ЛЧ (ЛЕ).
Добряк-3
Добряк-3
12 мая в 15:04
    LOpp
    LOpp
    12 мая в 14:53
    Федун поди щас думает, что выгоднее: заплатить пол лимона Аяксу или не попасть в квалификацию ЛЧ.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 мая в 14:46
    Надо считать как выгодно
    ДСА
    ДСА
    12 мая в 14:42
    Когда подписывали Промеса на Лигу Чемпионов не надеялись.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 мая в 14:35
    Опять Федуну раскошеливаться ;)
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