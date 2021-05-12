«Аякс» получит 500 тыс. евро, если «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов

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12 мая 2021, 14:32

По данным источника, «Аякс» получит денежный бонус, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Нидерландскому клубу выплатят 500 тыс. евро в качестве бонуса. Такой пункт присутствует в договоре, который был заключен, когда «Спартак» покупал форварда .

Напомним, 29-летний футболист вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021-го, подписав контракт на 3,5 года.