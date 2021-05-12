«Аякс» получит 500 тыс. евро, если «Спартак» попадёт в Лигу чемпионов

По данным источника, «Аякс» получит денежный бонус, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Нидерландскому клубу выплатят 500 тыс. евро в качестве бонуса. Такой пункт присутствует в договоре, который был заключен, когда «Спартак» покупал форварда Квинси Промеса.
Напомним, 29-летний футболист вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021-го, подписав контракт на 3,5 года.
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
А эти 500 тыс копейки на фоне преимущества. Тем более, их легко отбить за счёт призовых от ЛЧ (ЛЕ).
А эти 500 тыс копейки на фоне преимущества. Тем более, их легко отбить за счёт призовых от ЛЧ (ЛЕ).