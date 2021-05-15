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Черданцев: «Я зарабатываю до смешного мало. Примерно 1 млн рублей в месяц»

15 мая 2021, 11:44

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей зарплате на телевидении.

Если я сейчас завершу карьеру, на сколько мне хватит денег? Ни на сколько. У меня их нет.

Я всё трачу. Я, во-первых, не зарабатываю такие деньги, чтобы откладывать, а во-вторых...

У меня зарплата примерно 1 миллион рублей в месяц. Я единственный снабженец в семье. У меня нет уже ни дедушек, к сожалению, ни бабушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет.

Если я могу позволить себе куда-то полететь бизнес-классом, я полечу бизнес-классом. Не буду откладывать. А когда я не смогу себе этого позволить, значит, мне очень просто вернуться в те времена, когда я ничего не зарабатывал.

Более того, я считаю, что зарабатываю мало. Я зарабатываю до смешного мало. С моим опытом работы, статусом и тем количеством рекламы, которое генерит (в том числе) программа, конечно, надо сравнивать с европейскими коллегами. Если это всё в евро пересчитать, ну это будет вообще... Сравнить с доходами футболистов второго дивизиона...

Я взял долларовую ипотеку в 2008 году. Считаю, что это грустный случай. То, что какие-то придурки на эту тему шутят, я вообще не понимаю. Они просто не были в этой ситуации, и я не понимаю, чего дразниться по этому поводу

Я убрал мешки под глазами? Да, операция обошлась мне в 100 тысяч рублей. Мне сделали хорошую скидку.

Ранее бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков признался, что быстро привык к зарплате в 7 млн рублей в месяц.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
вчера в 05:20
Как же уже обнаглели эти "малоимущие".. На завод тебя надо, где "много" зарабатывают
УЕСКА
УЕСКА ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 00:52
Плохой совет для комментатора)
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
15 мая в 22:28
Он забыл законы жанра и посчитал,что говорит для своих-близких карманом и мелкой душонкой.Как на исповеди попу,а тот тайной исповеди пренебрёг.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
15 мая в 21:40
Дурачок какой смешной...Кто тебя за язык тянул? Теперь тебя все узнали, твою сущность...
Не с иностранными комментаторами себя сравнивай, ибо живешь там, где живешь. Тракорист по иностранным меркам себя не сравнивает... Ни врач, ни шахтер, ни учитель, никто. Кроме тебя, никто. Ибо они живут без выпендрежа и самолюбавании, работают , а кто, сколько ,за что... Несправедливостей в жизни хватает... Все вышеперечисленные профессии должны получать, если говорить откровенно, должны болучать больше, чем комментаторы, блогеры-шмогеры и прочая пена. Но жизнь идет своим чередом, и главное: лучше не буди лихо, пока оно тихо. Ведь может случиться всякое.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
15 мая в 21:39
А кто Черданцеву в карман заглядывает? Это он САМ свой карман выставил на всеобщее обозрение и сочувствия ищет.
Asper
Asper
15 мая в 20:47
Ну сколько уже недалёких людей раскрывало рот на эту тему - казалось бы, имей ввиду, осекись вовремя, но нет..
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
15 мая в 19:55
Сталина на вас нет!
Александр Апалько
Александр Апалько
15 мая в 19:34
Лучше бы тогда уже молчал
Александр Апалько
Александр Апалько
15 мая в 19:32
Вот и главное отличие людей из провинции и например из Москвы. Зажрались, что скоро морды потрескаются. Для многих людей даже этот 1 млн. мог бы решить много проблем. А он ещё ноет, кусок г.... а
nik9373
nik9373
15 мая в 18:38
Для справки: Всё работоспособное население России составляет 70,3 млн.(на 2020 год). У половины из них зарплата составляет менее 35 т.р.

А вот миллион и более получают около 11 287 человек.

Чердак, не производя ничего кроме работы языком, ноет не по-детски. Посадить его на МРОТ и заставить жить целый год.
RamonCSKA
RamonCSKA
15 мая в 18:13
Бедненький, может скинемся ему по косарю?)))))
За адекватность
За адекватность
15 мая в 17:40
Г. Черданцев получая зарплату миллион в месяц в свободное от работы время...
Rattlehead
Rattlehead ответ Dgoni67 (раскрыть)
15 мая в 16:51
Ага)
Союзник противников
Союзник противников ответ petso23rus (раскрыть)
15 мая в 16:38
Он тебе ответит(как и "ветераны" про нынешних футболистов) : "Неприлично заглядывать в чужой карман,это совковая привычка!". Вот и весь хрен до копейки...
petso23rus
petso23rus
15 мая в 16:28
Давайте все спросим у Жоры:"А не приуел ли ты случаем?"
Dgoni67
Dgoni67
15 мая в 16:26
Кто много зарабатывает много тратит, не надо завидовать, идите в комментаторы
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
15 мая в 16:15
Вот она - жертва Федуна! Денег от рекламы ЖК Тушино 2018 хватило только на мешки под глазами!!
Дрючик 76
Дрючик 76
15 мая в 16:06
А где ваша зарплата?,а вот она в мешочках возле глаз!))))Скоро снова появятся)
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Rattlehead (комментарий удален) (раскрыть)
15 мая в 15:43
Дениска банщик
Сосланка шашлычник
Бубнин
Бубнин
15 мая в 15:40
Телеболтун "генерит рекламу". Герои нашего времени..
Олег Борткевич
Олег Борткевич
15 мая в 15:39
Недавно какая-то чиновница говорила про свой статус, который не позволят питаться "макарошками". Вот еще один "специалист", трудами которого страна существует.
Martini-1987
Martini-1987
15 мая в 15:23
У...ще лесное, тебя бы мордой да в г.. но, а потом в шахту на месяцок, до смешного мало он зарабатывет. Соккер, написать больше не о чем что-ли???
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
15 мая в 15:06
это в 10 раз большем чем пенсионеры большого города
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
15 мая в 15:00
лям это мало?))) может в шахтеры его надо?))
311
311
15 мая в 14:56
Выйди в народ и расскажи им это, боюсь снова появятся мешки под глазами!)
Monakh
Monakh
15 мая в 14:30
Бедненький, а у нас тут больше 30 тыс. не кто не получает. Зажрались вы там в Моске.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 мая в 14:25
Чуваку уже полтинник, родителям хорошо за 70, их кормить не надо, им государство пенсию платит. Кстати, может быть и смешную, смотря как работали и где пристроились. Но если не шиковать, им хватит. Люди советской закалки привыкли жить по средствам.
А Черданцеву стоило бы промолчать про эти смешные деньги. Большинство населения такие деньги зарабатывает за 2-3 года, причём впахивая в поле, а не сидя у телевизора и болтая языком. Так что молчи - за умного сойдёшь...
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 14:15
Сколько же дряни наплодили при строительстве "капитализма с нечеловеческим рылом"...
kts99
kts99
15 мая в 14:12
Да какой у тебя нахрен статус посмешище? Проплаченого балабола низкого пошиба а гонору вагон. Кичливый пустобрех.
bratskij
bratskij
15 мая в 14:11
Вот 7, уже совсем реальность и совесть потерял.
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