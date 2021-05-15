Черданцев: «Я зарабатываю до смешного мало. Примерно 1 млн рублей в месяц»

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей зарплате на телевидении.

Если я сейчас завершу карьеру, на сколько мне хватит денег? Ни на сколько. У меня их нет.

Я всё трачу. Я, во-первых, не зарабатываю такие деньги, чтобы откладывать, а во-вторых...

У меня зарплата примерно 1 миллион рублей в месяц. Я единственный снабженец в семье. У меня нет уже ни дедушек, к сожалению, ни бабушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет.

Если я могу позволить себе куда-то полететь бизнес-классом, я полечу бизнес-классом. Не буду откладывать. А когда я не смогу себе этого позволить, значит, мне очень просто вернуться в те времена, когда я ничего не зарабатывал.

Более того, я считаю, что зарабатываю мало. Я зарабатываю до смешного мало. С моим опытом работы, статусом и тем количеством рекламы, которое генерит (в том числе) программа, конечно, надо сравнивать с европейскими коллегами. Если это всё в евро пересчитать, ну это будет вообще... Сравнить с доходами футболистов второго дивизиона...

Я взял долларовую ипотеку в 2008 году. Считаю, что это грустный случай. То, что какие-то придурки на эту тему шутят, я вообще не понимаю. Они просто не были в этой ситуации, и я не понимаю, чего дразниться по этому поводу

Я убрал мешки под глазами? Да, операция обошлась мне в 100 тысяч рублей. Мне сделали хорошую скидку.