Клубы РПЛ проголосовали за изменение распределения доходов с сезона-2021/22

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24 мая 2021, 16:07

Клубы РПЛ проголосовали за изменение системы распределения доходов. Новая система начнет действовать со следующего сезона.

Согласно старой системе, 40% коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, 60% — в зависимости от занятого клубом по итогам чемпионата места.

По новой системе 60% доходов будут распределены в равных долях, а 40% — по спортивному принципу.