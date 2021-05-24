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Клубы РПЛ проголосовали за изменение распределения доходов с сезона-2021/22

24 мая 2021, 16:07

Клубы РПЛ проголосовали за изменение системы распределения доходов. Новая система начнет действовать со следующего сезона.

Согласно старой системе, 40% коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, 60% — в зависимости от занятого клубом по итогам чемпионата места.

По новой системе 60% доходов будут распределены в равных долях, а 40% — по спортивному принципу.

Ранее сообщалось, что доля коммерческих доходов в РПЛ составляет 30%.

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:34
большинство, конечно, победило
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ ermak6848 (раскрыть)
24 мая в 22:03
Конечно, только унести не смогут
Сп62
Сп62 ответ ermak6848 (раскрыть)
24 мая в 21:20
Нам, по крайней мере, перепал Руй. А вам не знаю.
rubinovyi2
rubinovyi2
24 мая в 17:09
Главное,что-бы было,что делить...)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 17:00
Демократия.
mor57
mor57
24 мая в 16:54
в рпл есть доходы ?!?
откуда?!?
доходы только у кдк....
mihaluch
mihaluch
24 мая в 16:47
Производства нет а голы производятся со скрипом.
ermak6848
ermak6848
24 мая в 16:31
А болельщикам что - то перепадёт..???
КЭТиК
КЭТиК
24 мая в 16:29
Понятно, что у тех кто послабее побольше голосов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 мая в 16:21
Игры нет, а деньги делят
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