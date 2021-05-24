Клубы РПЛ проголосовали за изменение распределения доходов с сезона-2021/22

Клубы РПЛ проголосовали за изменение системы распределения доходов. Новая система начнет действовать со следующего сезона.
Согласно старой системе, 40% коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, 60% — в зависимости от занятого клубом по итогам чемпионата места.
По новой системе 60% доходов будут распределены в равных долях, а 40% — по спортивному принципу.
Ранее сообщалось, что доля коммерческих доходов в РПЛ составляет 30%.
откуда?!?
доходы только у кдк....
откуда?!?
доходы только у кдк....