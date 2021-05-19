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Аргентина готова в одиночку провести Кубок Америки-2021

19 мая 2021, 23:35

Аргентина выступила с предложением в одиночку провести предстоящий Кубок Америки-2021. Турнир совместно с аргентинцами должна принять Колумбия, но в апреле эту страну захлестнули народные волнения, что поставило под угрозу безопасное проведение соревнований. В ходе столкновений в Колумбии уже погибли по меньшей мере 15 человек.

Кубок Америки впервые за свою 105-летнюю историю должен пройти сразу в двух странах. Старт турнира намечен на 13 июня. Финал состоится 10 июля, и принять его должен как раз колумбийский город — Барранкилья.

Изначально 47-й розыгрыш Кубка Америки был запланирован на лето прошлого года, но затем был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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rubinovyi2
rubinovyi2
20 мая в 07:10
То вирус,то волнения,то еще стихия нагрянет..(
ОПС
ОПС
20 мая в 00:11
Если может, значит может.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 23:57
Безопасность превыше всего.
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