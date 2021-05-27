Парехо — о победе в Лиге Европы: «Никогда не испытывал ничего подобного»

Полузащитник «Вильярреала» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Это был долгий и трудный сезон. Так что настал момент для нас сотворить историю. Я знаю, что уже выход в финал [еврокубка] был историческим достижением, но выиграть трофей после стольких пенальти... нет слов.

Каждый человек, который находится здесь вместе с этим клубом, заслужил эту победу. Но, прежде всего, её заслужил президент [«Вильярреала»]. На протяжении 23 лет он старался добиться такого замечательного вечера, но не смог быть с нами на этом стадионе. Эта победа, несомненно, посвящается ему.

Я никогда не испытывал ничего подобного, эта серия пенальти была просто невероятна. Я также хотел бы посвятить победу моей семье — жене и детям, которые каждый день вынуждены мириться с моим присутствием.

Эта грандиозная команда и клуб являются моей второй семьёй.