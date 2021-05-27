ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2020/2021

Парехо — о победе в Лиге Европы: «Никогда не испытывал ничего подобного»

вчера, 07:23
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Это был долгий и трудный сезон. Так что настал момент для нас сотворить историю. Я знаю, что уже выход в финал [еврокубка] был историческим достижением, но выиграть трофей после стольких пенальти... нет слов.

Каждый человек, который находится здесь вместе с этим клубом, заслужил эту победу. Но, прежде всего, её заслужил президент [«Вильярреала»]. На протяжении 23 лет он старался добиться такого замечательного вечера, но не смог быть с нами на этом стадионе. Эта победа, несомненно, посвящается ему.

Я никогда не испытывал ничего подобного, эта серия пенальти была просто невероятна. Я также хотел бы посвятить победу моей семье — жене и детям, которые каждый день вынуждены мириться с моим присутствием.

Эта грандиозная команда и клуб являются моей второй семьёй.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии5
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии4
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:22, ред.
Да, ощущение не забываемое.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:14
Сплошь приятные эмоции.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:37
Молодцы. Доказали, что в футболе главное упорство и настойчивость, плюс немного везения.
hаrut
hаrut
вчера в 07:28
Молодцы!....и добавить больше нечего
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:26
Кто бы мог подумать вначале сезона, что это чудо случится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100