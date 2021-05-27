Капу: «В чём секрет Эмери? Он большой специалист»

Полузащитник «Вильярреала» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

Я и не думал о победе в этом турнире, когда сезон только начинался [и я играл в «Уотфорде»], но всё происходит не просто так. Я получил возможность приехать сюда и в итоге поднял над головой трофей. Это самое важное для нас.

Откуда черпали силы в овертайме? Мы боролись за трофей, конечно, я был полон сил. Таков менталитет каждого из нас. Я просто очень рад победе.

В чём секрет Унаи [Эмери]? Он большой специалист. Ему больше не нужно ничего доказывать. Сегодня он снова показал всем мастер-класс.