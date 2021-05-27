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Капу: «В чём секрет Эмери? Он большой специалист»

вчера, 05:34
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

Я и не думал о победе в этом турнире, когда сезон только начинался [и я играл в «Уотфорде»], но всё происходит не просто так. Я получил возможность приехать сюда и в итоге поднял над головой трофей. Это самое важное для нас.

Откуда черпали силы в овертайме? Мы боролись за трофей, конечно, я был полон сил. Таков менталитет каждого из нас. Я просто очень рад победе.

В чём секрет Унаи [Эмери]? Он большой специалист. Ему больше не нужно ничего доказывать. Сегодня он снова показал всем мастер-класс.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:59
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Cremen
Cremen
вчера в 07:49
Вовремя смылся из спартака, а то стал бы Кононовым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 07:31
Еще раз о противостоянии "Игрочишка vs Тренеришка":
swed27
swed27
вчера в 07:24
Эмери надо в Локо пригласить чтобы выиграть ЛЕ
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:09
Эмери- Тренерище!!!
Это понятно даже ,,игрочишкам «!!!)
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:57
Да уж, 4-й кубок УЕФА! Фантастика! Интересно, для долговязого бревна он по-прежнему тренеришка?
ДСА
ДСА
вчера в 06:28
В России его не оценили.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:40
В Испании он это доказал
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