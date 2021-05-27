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Рульи: «Не думал о своём пенальти. Просто ударил со всей силы»

вчера, 06:26
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 — пенальти).

Когда пришла моя очередь бить пенальти, я не думал о нём, это было бы хуже всего. Я просто ударил со всей силы, что осталась у меня после такого вечера. На самом деле, я понятия не имею, как я это сделал. Я понял только то, что мяч вошёл в сетку.

Какое завершение потрясающего сезона! Даже в самых смелых своих мечтах я не мог представить победу в такой серии пенальти в матче за такой трофей. Забить последний гол и отбить их последний удар — да никогда.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:44
Вратари умеют сильно бить
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 07:31
Красавец!.....и силушка осталось...:)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:45
Вратарь стал героем.
Mangur
Mangur
вчера в 06:28
Не плохо, поздравляю
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