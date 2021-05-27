Рульи: «Не думал о своём пенальти. Просто ударил со всей силы»

Вратарь «Вильярреала» дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 — пенальти).

Когда пришла моя очередь бить пенальти, я не думал о нём, это было бы хуже всего. Я просто ударил со всей силы, что осталась у меня после такого вечера. На самом деле, я понятия не имею, как я это сделал. Я понял только то, что мяч вошёл в сетку.

Какое завершение потрясающего сезона! Даже в самых смелых своих мечтах я не мог представить победу в такой серии пенальти в матче за такой трофей. Забить последний гол и отбить их последний удар — да никогда.