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Коклен: «Грандиозное событие для „Вильярреала“»

вчера, 04:41
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Очень приятные эмоции. Это было непросто. Мы знали, как трудно будет играть с такой сильной командой, как «Манчестер Юнайтед».

Нам не удалось попасть в Лигу чемпионов через Примеру, поэтому выйти туда через Лигу Европы — это нечто особенное. К тому же это первый титул для клуба — это потрясающе. Прекрасный вариант завершения сезона.

Когда вы доходите до конца, то понимаете, что победитель получает всё. Это был трудный матч. МЮ оказывал огромное давление на нас. Нам пришлось сесть в защиту.

Серия пенальти — это лотерея, и нам удалось победить в ней. Это словно сказка. Победить их в финале — это нечто особенное. Мы постараемся как следует отпраздновать, потому как это грандиозное событие для клуба.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:35
Вильяреалу повезло!
swed27
swed27
вчера в 05:27
Вильярреал сотворил сенсацию и имеет право на торжество
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:24
Первый трофей - это значимое событие.
beefs
beefs
вчера в 05:07
Кто бы мог подумать, вот вам и тренеришка...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 04:47
Сезон следует признать успешным.
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