Коклен: «Грандиозное событие для „Вильярреала“»

Полузащитник «Вильярреала» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Очень приятные эмоции. Это было непросто. Мы знали, как трудно будет играть с такой сильной командой, как «Манчестер Юнайтед».

Нам не удалось попасть в Лигу чемпионов через Примеру, поэтому выйти туда через Лигу Европы — это нечто особенное. К тому же это первый титул для клуба — это потрясающе. Прекрасный вариант завершения сезона.

Когда вы доходите до конца, то понимаете, что победитель получает всё. Это был трудный матч. МЮ оказывал огромное давление на нас. Нам пришлось сесть в защиту.

Серия пенальти — это лотерея, и нам удалось победить в ней. Это словно сказка. Победить их в финале — это нечто особенное. Мы постараемся как следует отпраздновать, потому как это грандиозное событие для клуба.