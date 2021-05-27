Эмери: «Думаю, „Вильярреал“ заслужил эту победу»

Главный тренер «Вильярреала» прокомментировал победу на «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.

Я очень счастлив. Эти футболисты очень усердно работали на протяжении всего сезона для президента, владельца и председателя совета директоров клуба. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но мы были очень конкурентоспособны сегодня.