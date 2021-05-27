Эмери: «Думаю, „Вильярреал“ заслужил эту победу»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу на «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.
Я очень счастлив. Эти футболисты очень усердно работали на протяжении всего сезона для президента, владельца и председателя совета директоров клуба. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но мы были очень конкурентоспособны сегодня.
Мы собираемся насладиться участием в Лиге чемпионов. Я хотел выиграть Лигу Европы, но также хочу играть в ЛЧ. Завтра мы насладимся этим моментом вместе с болельщиками и нашими семьями.
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Все же наверное "участием"???
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Все же наверное "участием"???