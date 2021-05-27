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Эмери: «Думаю, „Вильярреал“ заслужил эту победу»

вчера, 03:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу на «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) в финале Лиги Европы.

Я очень счастлив. Эти футболисты очень усердно работали на протяжении всего сезона для президента, владельца и председателя совета директоров клуба. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но мы были очень конкурентоспособны сегодня.

Мы собираемся насладиться участием в Лиге чемпионов. Я хотел выиграть Лигу Европы, но также хочу играть в ЛЧ. Завтра мы насладимся этим моментом вместе с болельщиками и нашими семьями.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:24
победили заслуженно !
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 09:56
Безусловно заслужили,а сам Эмери вовсе и не трениришка,а профессионал с большой буквы!
feris1
feris1
вчера в 08:12
Молодцы подводники заслужили столь значимый трофей!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:46
Безусловно заслужил раз победил.
Знатог
Знатог
вчера в 06:33
Ну теперь в Сборнаяю!
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:06
Конечно заслужили
swed27
swed27
вчера в 04:25
Первый трофей в истории клуба. Вильрреал долго к нему шел
Павел Молочный
Павел Молочный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 04:22
Да, поправили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:44
Мы собираемся насладиться участие в Лиге чемпионов.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Все же наверное "участием"???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:43
Что тут скажешь - МОЛОДЦЫ.
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