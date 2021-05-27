ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2020/2021

Рэшфорд: «Обещаю болельщикам МЮ: мы не сдадимся»

вчера, 04:00
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Трудно описать то, что мы чувствуем сейчас. Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы так усердно работали на протяжении всего сезона, и сейчас была реальная возможность выиграть трофей, однако этого не произошло.

Мы должны забыть об этом расстройстве, посмотреть на наше выступление и понять, в чём мы ошиблись.

Команда не сдастся — ни в коем случае. Тренер не позволит нам этого сделать. В следующем сезоне мы вернёмся с большим желанием.

Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть всё, чтобы успешно выступать на высшем уровне – желание, спортивный голод, талант, качества и состав. Нам просто нужно показать миру и себе, почему мы должны быть наверху и почему должны выигрывать такие финалы.

Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны выкладываться на 110 процентов. Я знаю, что не каждый клуб идёт на такие жертвы, в отличие от топ-клубов. Вот почему они выигрывают трофеи. Мы близки к этому. Я обещаю – мы близки.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии5
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии4
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:45
трудно радоваться, даже выслушивая громкие слова ...
galem72
galem72
вчера в 10:57
На поле нужно было не сдаваться и по раме попадать. Вместе с гуннаром герои послематчевой бравады.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:57
Пока одни слова.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:45
Да тебе давно пора уже убегать с МЮ, и чем раньше тем лучше для МЮ, - игрочишка окутанный манией величия ,которую сам себе и надумал !!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:07
Болтает после поражения, а надо было на поле доказывать.
Не прошло и часа, жалуется, что расисты оскорбляют его в соцсетях.(((
Рэшфорда надо называть белым?))) Слабак!!!
Играй и меньше болтай!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:36
ДСА
ДСА
вчера в 05:24
Другого шанса выиграть Еврокубок может и не представиться.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 04:46
Надо подсказать Дешфорду. Друг, пойми, для достижения больших побед, необходимо больше двигать пятой точкой. А когда в команда пол состава выскочек, то твои слова не имеют ни малейшего смысла.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:21
Пока это только слова.
ОПС
ОПС
вчера в 04:20
Посмотрим, чего стоят эти обещания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100