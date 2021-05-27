Рэшфорд: «Обещаю болельщикам МЮ: мы не сдадимся»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 — пенальти) в финале Лиги Европы.

Трудно описать то, что мы чувствуем сейчас. Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы так усердно работали на протяжении всего сезона, и сейчас была реальная возможность выиграть трофей, однако этого не произошло.

Мы должны забыть об этом расстройстве, посмотреть на наше выступление и понять, в чём мы ошиблись.

Команда не сдастся — ни в коем случае. Тренер не позволит нам этого сделать. В следующем сезоне мы вернёмся с большим желанием.

Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть всё, чтобы успешно выступать на высшем уровне – желание, спортивный голод, талант, качества и состав. Нам просто нужно показать миру и себе, почему мы должны быть наверху и почему должны выигрывать такие финалы.

Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны выкладываться на 110 процентов. Я знаю, что не каждый клуб идёт на такие жертвы, в отличие от топ-клубов. Вот почему они выигрывают трофеи. Мы близки к этому. Я обещаю – мы близки.