Сёмин: «Семак абсолютно заслуженно признан лучшим тренером сезона»

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал завоевание звания лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона.

Семак абсолютно заслуженно признан лучшим тренером сезона. Поддерживаю решение лиги. «Зенит» при нём стал чемпионом, причём с большим отрывом. С первого тура и до последнего команда не отпускала преимущество, а это главный показатель для меня в выборе лучшего тренера.

Слуцкий тоже показал хороший результат с меньшим ресурсом. Ещё бы отметил Черевченко, после его прихода в «Химки» команда преобразилась. Прогресс «Химок» и, особенно, «Рубина» был одним из главных событий всего чемпионата. Федотов с «Сочи» продемонстрировал отличную работу, поэтому у Семака было достаточно конкурентов за это звание, но чемпионство – главный фактор в выборе лучшего тренера сезона.