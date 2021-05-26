ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Сёмин: «Семак абсолютно заслуженно признан лучшим тренером сезона»

26 мая 2021, 19:41

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал завоевание Сергеем Семаком звания лучшего тренера Российской Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона.

Семак абсолютно заслуженно признан лучшим тренером сезона. Поддерживаю решение лиги. «Зенит» при нём стал чемпионом, причём с большим отрывом. С первого тура и до последнего команда не отпускала преимущество, а это главный показатель для меня в выборе лучшего тренера.

Слуцкий тоже показал хороший результат с меньшим ресурсом. Ещё бы отметил Черевченко, после его прихода в «Химки» команда преобразилась. Прогресс «Химок» и, особенно, «Рубина» был одним из главных событий всего чемпионата. Федотов с «Сочи» продемонстрировал отличную работу, поэтому у Семака было достаточно конкурентов за это звание, но чемпионство – главный фактор в выборе лучшего тренера сезона.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mor57
mor57 ответ mihaluch (раскрыть)
26 мая в 21:30
остальные и этого не могут...
mihaluch
mihaluch
26 мая в 21:02
Только в пределах России Семак может считаться лучшим.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 20:30
Очень спорный выбор.
bqp8t37jg3zv
bqp8t37jg3zv
26 мая в 20:26
Гуру Юрий Павлович высказался справедливо..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 19:53
Есть достойнее кандидаты!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 19:52
Лучший среди худших...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100