Хохлов — новый главный тренер «Ротора»

Бывший наставник «Динамо» , как и ожидалось, возглавил «Ротор».

Специалист прокомментировал своё назначение:

Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ , здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.

В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.