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Хохлов — новый главный тренер «Ротора»

вчера, 12:11

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов, как и ожидалось, возглавил «Ротор».

Специалист прокомментировал своё назначение:

Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.

В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 18:11
Жаль Ротор. Как тренер Хохлов «никакущий». Будут в середине таблицы.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:05
РПЛ- ФНЛ- и т.д.
berda2003
berda2003
вчера в 16:18
на безрыбье и рак рыба...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:00
Ну что же , дело сделано , теперь за работу надо приниматься. Все же Ротор команда с историей, надо возвращаться в РПЛ.
Удачи Ротору .
sv_1969
sv_1969 ответ oncha (раскрыть)
вчера в 15:48
Им серОжу надо))
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:39
Со слов Хохлова руководство Ротора ставит цель, вернуться в РПЛ и закрепится там. Как показала практика этого сезона, для выполнения поставленной задачи прежде всего необходимы финансы и футбольная инфраструктура, плюс спортивные результаты. И если с первой составляющей в Волгограде всё в порядке и даже есть значительное преимущество перед другими клубами, то над второй Дмитрию Валерьевичу придётся потрудиться и доказать. что опыт приобретённый во время работы в Кубани и Динамо не прошёл даром. Удачи ему в реализации поставленных целей!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:37
Удачи Ротору и Хохлову и возвращения в РПЛ!
Брулин
Брулин
вчера в 13:56
Если плавки не уберем из руководства команды, то ничего не поменяется. Все эти тренеры для отмывается денег, других целей нет, это уже ясно всем.
ОПС
ОПС
вчера в 13:50
Куда кривая выведет посмотрим через год. Однако стоит пожелать удачи.
Ironigor
Ironigor ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 13:49
Они уже вылетели в ФНЛ. ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:47
Очень сомнительное решение. В любом случае Ротору только Удачи и выход в следующем сезоне вместе с Аланией в РПЛ !!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:44
с таким физруком Ротор точно вылетит с РПЛ
oncha
oncha
вчера в 12:56
Жаль уважаемый Ротор.
swed27
swed27
вчера в 12:53
Удачи новому наставнику и достижения поставленых целей
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:31
Удачи с Ротором!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:16
Неоднозначный выбор!Но удачи ему!
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