Хохлов — новый главный тренер «Ротора»

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов, как и ожидалось, возглавил «Ротор».
Специалист прокомментировал своё назначение:
Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. «Ротор» как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в Премьер-Лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал.
В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время.