Наумов: «Переход Мухина в ЦСКА — это большая и горькая потеря для „Локо“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе полузащитника в ЦСКА .

Переход Мухина в ЦСКА — это большая и горькая потеря. Клуб должен был сделать всё, чтобы удержать игрока. Максим — очень перспективный, молодой, в будущем станет топ-игроком. Видимо, не смогли удержать. Насколько читал в прессе, футболиста не устроил контракт. Когда я приходил в «Локомотив», там была система оплаты труда молодым футболистам. Её разработал Филатов до меня: контракты подписывались на три года, а в случае улучшения мастерства игроков контракт повышался. Система мне понравилась.

Видимо, не удалось договориться, но клуб должен был искать компромисс. Нельзя так легко отказываться. Это минус руководству «Локомотива». Мухин напоминает мне молодого Игоря Денисова в «Зените»: креативный, цепкий, жёсткий. Таких игроков в клубах ценят, он может сделать всю игру в середине поля.