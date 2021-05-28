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Наумов: «Переход Мухина в ЦСКА — это большая и горькая потеря для „Локо“»

вчера, 21:29

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

Переход Мухина в ЦСКА — это большая и горькая потеря. Клуб должен был сделать всё, чтобы удержать игрока. Максим — очень перспективный, молодой, в будущем станет топ-игроком. Видимо, не смогли удержать. Насколько читал в прессе, футболиста не устроил контракт. Когда я приходил в «Локомотив», там была система оплаты труда молодым футболистам. Её разработал Филатов до меня: контракты подписывались на три года, а в случае улучшения мастерства игроков контракт повышался. Система мне понравилась.

Видимо, не удалось договориться, но клуб должен был искать компромисс. Нельзя так легко отказываться. Это минус руководству «Локомотива». Мухин напоминает мне молодого Игоря Денисова в «Зените»: креативный, цепкий, жёсткий. Таких игроков в клубах ценят, он может сделать всю игру в середине поля.

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Все комментарии
m40
m40
вчера в 23:45
Много их таких было перспективных, поймавших звездную болезнь. Иван Соловьев перешел из Динамо в Зенит и совсем пропал. Пахать надо чтобы раскрыться, тогда деньги мимо не пройдут. А руководству клуба конечно минус, Уход Хвичи- вообще провал
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:18
Потеря молодых перспективных игроков для Локо это не потеря а давно установившаяся традиция ))
hаrut
hаrut
вчера в 21:52
ну говорить об этом нужно будет уже в следующем сезоне...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45, ред.
А вот то что Мухин станет топ игроком, так это бабка на двое сказала. Самое главное у любого молодого футболиста, это жить футболом, а не контрактами! Когда деньги 💰 входят в голову, из головы уходит футбол⚽! Что не раз было доказано разбитыми карьерами молодых вроде бы перспективных классных футболистов. И чем меньше им внушать об их таланте и об их значимости для клуба, тем лучше для них и для самой команды. Тем более если клуб рассчитывает в долгую на его талант и игру за клуб! Я думаю как-то так! Так что пожелаем молодому парню стать настоящим мужчиной и классным игроком! Удачи тебе парень!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:43
Тем более Локо выступать в ЕК.
cska1948
cska1948
вчера в 21:39
"...Клуб должен был сделать всё, чтобы удержать игрока..."
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Как известно: скупой платит дважды! А если вспомнить про Хвичу, то и того больше!
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