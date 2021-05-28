Семёнов: «В Турцию я бы поехал. В клуб с амбициями бы пошёл»

Защитник «Ахмата» рассказал о своих планах на будущее.

Моё желание уйти из «Ахмата»? Не знаю. Каждое трансферное окно вокруг меня какие-то слухи. Поживём — увидим. Что касается предложения «Краснодара», то проехали. В еврокубках хочется поиграть. Разговоры идут. Не от меня зависит, уеду ли я в Европу. В Турцию я бы поехал. В клуб с амбициями бы пошёл.

Конфликта с Талалаевым у нас не было. Было какое-то недопонимание. Но мы всё решили, всё хорошо. Санкции мы не ощущаем. Руководство всё для этого делает. Задержек по зарплате нет.