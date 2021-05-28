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Семёнов: «В Турцию я бы поехал. В клуб с амбициями бы пошёл»

вчера, 15:31

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о своих планах на будущее.

Моё желание уйти из «Ахмата»? Не знаю. Каждое трансферное окно вокруг меня какие-то слухи. Поживём — увидим. Что касается предложения «Краснодара», то проехали. В еврокубках хочется поиграть. Разговоры идут. Не от меня зависит, уеду ли я в Европу. В Турцию я бы поехал. В клуб с амбициями бы пошёл.

Конфликта с Талалаевым у нас не было. Было какое-то недопонимание. Но мы всё решили, всё хорошо. Санкции мы не ощущаем. Руководство всё для этого делает. Задержек по зарплате нет.

Ранее ходили слухи, что Семёнов может перейти в «Локомотив».

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Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 18:07
В Турции тебе и место: там клубов с амбициями завались...
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 17:48
Ага в сарай или бахчу)
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:14
Семь полных сезонов Семёнов отыграл в Ахмате, у нас не так много футболистов, проведших основную часть спортивной карьеры в одной команде. Действующий контракт у игрока с клубом истекает через год и вряд ли желание игрока играть в Еврокубках это основная причина ухода из состава Ахмата, тем более предложений конкретных у него нет, чтобы можно было обсуждать это с руководством. Значит есть некий внутренний конфликт между защитником и Главным тренером. Но футбольный век у тренера, как правило гораздо короче чем у игрока и поэтому может не стоит горячиться. Кто его знает, как на следующий год сложится ситуация в чемпионате и может уже Талалаеву придётся искать себе новое место работы. В любом случае удачи Андрею и без травм.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:06
Планы на будущее...,может дача,огород?)))))
drug01
drug01
вчера в 15:39
Кто тебя позовёт
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:38
Ну ты и фантазер.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:36
Чувак себя переоценивает, ""Краснодар" проехали, в ЕК хочется поиграть". А по факту в сборной смотрелся мертвецом, как и Жирков с Кудряшовым. Какие ему ЕК в 32 года с его игрой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:35
В общем полная стабильность.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:33
В 32 куда то дергаться смысла нет.
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