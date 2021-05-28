Гурцкая: «Если „Локо“ грамотно усилится — будет претендентом на золото»

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о перспективах «Локомотива» в следующем сезоне под руководством главного тренера , который продлит контракт с клубом.

Над Николичем теперь не довлеет тема с контрактом. Если «Локомотив» сумеет грамотно усилиться в предстоящее летнее трансфертное окно, то они будут претендентами на золото в следующем сезоне. Тренерского мастерства Николича достаточно для борьбы за Лигу чемпионов и за борьбу за первое место в РПЛ . А будет ли у него тот состав, который позволит им это сделать, это мы увидим за 2 дня до старта РПЛ .