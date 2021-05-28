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Гурцкая: «Если „Локо“ грамотно усилится — будет претендентом на золото»

вчера, 18:08

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о перспективах «Локомотива» в следующем сезоне под руководством главного тренера Марко Николича, который продлит контракт с клубом.

Над Николичем теперь не довлеет тема с контрактом. Если «Локомотив» сумеет грамотно усилиться в предстоящее летнее трансфертное окно, то они будут претендентами на золото в следующем сезоне. Тренерского мастерства Николича достаточно для борьбы за Лигу чемпионов и за борьбу за первое место в РПЛ. А будет ли у него тот состав, который позволит им это сделать, это мы увидим за 2 дня до старта РПЛ.

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Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Пока наоборот, распродают.
berda2003
berda2003
вчера в 19:20
задолбали эти бабы с пацанячими именами - эксперты ср...нные...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:06
Если хватит средств, а не хватит подымут цены на проезд
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:21
Он откуда то знает этот секрет !!!
Самое главное грамотно усилиться Газпромом , а иначе вам удачи не видать !!!
Вон Шинник тоже уже усилился Хохловым !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:12
Дадут ли Николичу собрать состав вот в чём вопрос.
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