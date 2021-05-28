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Мухин: «До последнего думал, что смогу остаться в „Локомотиве“»

вчера, 21:17

Полузащитник сборной России Максим Мухин на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам после перехода в ЦСКА из «Локомотива».

Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл 2 счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:54
Делать то же самое за бОльшую зарплату намного приятнее.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:56
Просто любовь к деньгам оказалась сильней!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:35
Просто любовь оказалась невзаимной .
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Да условно такого купить за 5 млн баксов, что подъемные 2 дать дешевле
Они же по подъёмным разошлись с локо
Цска в любом случае в в плюсе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Loko best 1 (раскрыть)
вчера в 21:56
Не будет выкладываться по полной,по 63 от нашего главного коня Игорька,получит!!! 😜🤣
makkie
makkie
вчера в 21:52
Я так понимаю, дело Кикнадзе живёт?)
Loko best 1
Loko best 1
вчера в 21:47
Ещё один булыжник в огород нашего руководства,почему у нас там такие ослы и бездарности сидят???Когда уже будет команда профессионалов,которые будут грамотно вести дела???Хотя это риторический вопрос,в стране тоже самое и просвета нет!!!!
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:47
Так и скажи пошли все на хутор, я за бабло свою пятую точку отдал! А то начинает клоунаду, все виноваты кроме тебя пушистого)))
Сп62
Сп62
вчера в 21:46
Оказывается, что и любовь продаётся.
ДСА
ДСА
вчера в 21:42
Деньги сделали свое дело.
Loko best 1
Loko best 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:41
Ой,ну прям придется...ну не будет отрабатывать и чего???
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:36
Согласен, Мухин соблазнился более высокой зарплатой в ЦСКА!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:29
Мухин: "До последнего думал, что могу остаться в Локомотиве. Но узнав будущую зарплату в ЦСКА, решил что много думать это вредно для своего кармана “
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:27
видимо время пришло для ротации
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:26
Кто-то видимо за тебя передумал !!!
Коем скорее всего оказался проворный и ушлый агент !!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:26
Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259502/muhin-maksim-cska

Этим все сказано
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:25
На наше бабло позарился,прийдётся отрабатывть по полной!
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