Мухин: «До последнего думал, что смогу остаться в „Локомотиве“»

Полузащитник сборной России на своей странице в инстаграме обратился к болельщикам после перехода в ЦСКА из «Локомотива».

Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл 2 счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть мое исключительное уважение к «Локомотиву».