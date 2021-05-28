Агент: «Хвича — готовый футболист для АПЛ»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что его агентство Base Soccer будет заниматься делами полузащитника «Рубина» .

Несколько дней назад наше агентство Base Soccer занялось делами Хвичи Кварацхелии. Наш клиент Леонид Слуцкий плотно общается с другим нашим агентом Кристианом Эмили. Кстати, это мой ученик и воспитанник, который помогал ему с «Халлом» и «Витессом».

Какова роль Слуцкого? Всегда важно общение. Два моих первых трансфера в жизни – это переходы Олега Лужного в «Арсенал» и Сергея Реброва в «Тоттенхэм». До сегодняшнего дня мы сотрудничаем вместе, а в тот момент другие игроки тоже стали консультироваться со мной после их рекомендаций. В случае с Леонидом такая же история. Его роль в начале сотрудничества Хвичи с Base Soccer и Эмилем в частности очень большая.