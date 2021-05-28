Агент: «Хвича — готовый футболист для АПЛ»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что его агентство Base Soccer будет заниматься делами полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
Несколько дней назад наше агентство Base Soccer занялось делами Хвичи Кварацхелии. Наш клиент Леонид Слуцкий плотно общается с другим нашим агентом Кристианом Эмили. Кстати, это мой ученик и воспитанник, который помогал ему с «Халлом» и «Витессом».
Какова роль Слуцкого? Всегда важно общение. Два моих первых трансфера в жизни – это переходы Олега Лужного в «Арсенал» и Сергея Реброва в «Тоттенхэм». До сегодняшнего дня мы сотрудничаем вместе, а в тот момент другие игроки тоже стали консультироваться со мной после их рекомендаций. В случае с Леонидом такая же история. Его роль в начале сотрудничества Хвичи с Base Soccer и Эмилем в частности очень большая.
Готов ли Хвича к АПЛ? Я вижу, что это готовый футболист для английской Премьер-Лиги. У него высокий потенциал, чтобы развиваться в АПЛ. Знаю, что «Рубин» готов будет отпустить игрока, если получит солидное предложение, но команда впервые за много лет вышла в еврокубок. Почему бы не выиграть его вместе с Хвичей, а в следующем году играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.