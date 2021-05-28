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Агент: «Хвича — готовый футболист для АПЛ»

вчера, 15:21

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что его агентство Base Soccer будет заниматься делами полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Несколько дней назад наше агентство Base Soccer занялось делами Хвичи Кварацхелии. Наш клиент Леонид Слуцкий плотно общается с другим нашим агентом Кристианом Эмили. Кстати, это мой ученик и воспитанник, который помогал ему с «Халлом» и «Витессом».

Какова роль Слуцкого? Всегда важно общение. Два моих первых трансфера в жизни – это переходы Олега Лужного в «Арсенал» и Сергея Реброва в «Тоттенхэм». До сегодняшнего дня мы сотрудничаем вместе, а в тот момент другие игроки тоже стали консультироваться со мной после их рекомендаций. В случае с Леонидом такая же история. Его роль в начале сотрудничества Хвичи с Base Soccer и Эмилем в частности очень большая.

Готов ли Хвича к АПЛ? Я вижу, что это готовый футболист для английской Премьер-Лиги. У него высокий потенциал, чтобы развиваться в АПЛ. Знаю, что «Рубин» готов будет отпустить игрока, если получит солидное предложение, но команда впервые за много лет вышла в еврокубок. Почему бы не выиграть его вместе с Хвичей, а в следующем году играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

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Roman73
Roman73
сегодня в 00:39, ред.
Не надо !!! Ёданный агент ! В АПЛ даже у Шевченко не получилось.
Всё не просто.
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia
вчера в 23:34
Вообще не понимаю кто в нём что увидел. Средний игрок. Скорости нету, техника более менее. Пас тоже средний.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:13
Скорее всего останется в Рубине на следующий сезон, уж больно много просят за него.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:55
Пора уже заканчивать этот сериал !
swed27
swed27
вчера в 16:04
Лучше попробовать выиграть ЛК
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:02
Вероятность того, что Кварацхелия покинет Рубин до окончания ЧЕ-2020 очень низкая. Ценник на него немаленький, чтобы легко согласится на условия продавца, а в силу того, что основное внимание потенциальных покупателей игроков будет приковано к главному европейскому футбольному событию года, то и трансфер может состояться ближе к завершению сроков переходов футболистов из клуба в клуб. Но может так случится, что Хвича останется в клубе до зимы и примет участие в матчах за казанцев в Еврокубках и уже тогда, засветившись в международных матчах сможет сильнее вызвать интерес к своей персоне. Пока же в трансферные новости содержат только информацию от агента, которая порой далека от истины.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:52
Довольно разумное решение,засветиться в Еврокубках,и только потом уж делать выбор.
311
311
вчера в 15:43
Да-да, в АПЛ таких Хвичей вагон и тележка в очередь стоит!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
У тебя все готовы к любым испытаниям !!!
ДСА
ДСА
вчера в 15:31
Желающих нажиться на игроке нет.
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