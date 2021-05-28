Рубашко: «„Сочи“ находится в диалоге с Мевлей»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ходе переговоров с защитником Михой Мевлей.
Не совсем понимаю, о чём говорит агент Мевли. «Сочи» находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ходе переговоров с защитником Михой Мевлей.
Не совсем понимаю, о чём говорит агент Мевли. «Сочи» находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе.
Весной, когда ещё участие фк Сочи в Еврокубках было под большим вопросом, для руководства южан стояла задача разгрузить зарплатную ведомость, в связи с чем было предложено при заключении нового контракта с Мевлей понизить его зарплату вдвое, что в корне не устраивало футболиста и перед ним возник вопрос перехода в другой клуб. Теперь, когда фк Сочи выиграл право играть осенью в Лиге конференций ему нужно думать прежде всего об укреплении состава и тут возникает задача сохранить в своём составе игрока сборной Словении. Учитывая все эти обстоятельства игрок и клуб скорее всего продолжат сотрудничество на прежних условиях ещё годика на три.
Весной, когда ещё участие фк Сочи в Еврокубках было под большим вопросом, для руководства южан стояла задача разгрузить зарплатную ведомость, в связи с чем было предложено при заключении нового контракта с Мевлей понизить его зарплату вдвое, что в корне не устраивало футболиста и перед ним возник вопрос перехода в другой клуб. Теперь, когда фк Сочи выиграл право играть осенью в Лиге конференций ему нужно думать прежде всего об укреплении состава и тут возникает задача сохранить в своём составе игрока сборной Словении. Учитывая все эти обстоятельства игрок и клуб скорее всего продолжат сотрудничество на прежних условиях ещё годика на три.