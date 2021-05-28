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Рубашко: «„Сочи“ находится в диалоге с Мевлей»

вчера, 15:51

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ходе переговоров с защитником Михой Мевлей.

Не совсем понимаю, о чём говорит агент Мевли. «Сочи» находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:31
А Мевля на сторону смотрит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:41
Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.
Весной, когда ещё участие фк Сочи в Еврокубках было под большим вопросом, для руководства южан стояла задача разгрузить зарплатную ведомость, в связи с чем было предложено при заключении нового контракта с Мевлей понизить его зарплату вдвое, что в корне не устраивало футболиста и перед ним возник вопрос перехода в другой клуб. Теперь, когда фк Сочи выиграл право играть осенью в Лиге конференций ему нужно думать прежде всего об укреплении состава и тут возникает задача сохранить в своём составе игрока сборной Словении. Учитывая все эти обстоятельства игрок и клуб скорее всего продолжат сотрудничество на прежних условиях ещё годика на три.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:12
Через пару недель 31 стукнет, надо определяться окончательно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Его нужно продлевать...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:53
Сочи укрепляет позиции
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