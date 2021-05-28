Рубашко: «„Сочи“ находится в диалоге с Мевлей»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ходе переговоров с защитником Михой Мевлей.

Не совсем понимаю, о чём говорит агент Мевли. «Сочи» находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе.