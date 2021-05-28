Балахнин: «Конечно, Пирло не добился успехов в „Ювентусе“»

Бывший наставник сборной России прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Ювентуса».

Трудно оценивать. Конечно, он не добился успехов. Если смотреть на «Ювентус», то команда в последнее время была флагманом, лидером не только итальянского футбола, но и мирового, и сейчас это, конечно, спад. Еле-еле попасть в Лигу чемпионов, на подножку успели. Поэтому, это логично, при том, что год — это мало для оценки тренера. Тут надо относиться так — не то, что специалист плохой или хороший, а просто такой результат, который не устраивает.