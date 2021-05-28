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Балахнин: «Конечно, Пирло не добился успехов в „Ювентусе“»

вчера, 15:03

Бывший наставник сборной России Сергей Балахнин прокомментировал увольнение Андреа Пирло с поста главного тренера «Ювентуса».

Трудно оценивать. Конечно, он не добился успехов. Если смотреть на «Ювентус», то команда в последнее время была флагманом, лидером не только итальянского футбола, но и мирового, и сейчас это, конечно, спад. Еле-еле попасть в Лигу чемпионов, на подножку успели. Поэтому, это логично, при том, что год — это мало для оценки тренера. Тут надо относиться так — не то, что специалист плохой или хороший, а просто такой результат, который не устраивает.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная
вчера в 16:16
У Пирло непопирло
hаrut
hаrut
вчера в 15:20
Ну что комментировать...и так все понятно
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