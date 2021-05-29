ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Спартак» поздравил Титова с 45-летием

вчера, 19:30

«Спартак» поздравил бывшего капитана команды Егора Титова с 45-летием.

Легенде «Спартака» Егору Титову – 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!

В активе Титова 444 матча за «Спартак» – второй показатель в истории клуба после Федора Черенкова. Титов – 6-кратный чемпион России в составе московской команды. Дважды он завоевывал Кубок России.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи, что клуб может подписать Аппелта Пиреса.

Все новости
«Happy Birthday, Andrey!» «Арсенал» поздравил Аршавина с юбилеем
Вчера, 14:43 ФотоКомментарии3
«Зенит» поздравил Аршавина с юбилеем
Вчера, 10:06 Комментарии5
Морено: «МЮ, убирайся! Привет болельщикам „Ливерпуля“!»
27 мая ВидеоКомментарии13
«Зенит» — о победе «Вильярреала» над МЮ: «Нам знакомо это чувство»
27 мая ФотоКомментарии77
«Спартак» поздравил Эмери: «Жаль, что при нём мы не играли в Лиге Европы»
27 мая Комментарии41
«Спартак» поздравил «Црвену Звезду» с оформлением «золотого дубля»
26 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
TihonAlt
TihonAlt
вчера в 22:25
Поздравляю!
beefs
beefs
вчера в 22:25
Присоединяется к поздравлениям...
ABir
ABir
вчера в 21:30
С Днём Рождения Капитан! Здоровья и удачи!
311
311
вчера в 21:00
Надо накатить бромантану по такому случаю!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:40
С днюхой легенду Спартака!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:16
    makkie
    makkie
    вчера в 19:54
    С Днём Рождения, Егор Ильич!

    Прекрасный был плеймейкер, хоть и не отличался супер-техникой и скоростью. Мог одним пасом решить судьбу эпизода или перехитрить вратаря соперника.
    Таких мастеров как Титов сейчас, увы, нет в Спартаке. Последним был Алекс.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 19:44
    C днюхой, Егор!
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    вчера в 19:38
    С юбилеем, Егор Ильич!
    drug01
    drug01
    вчера в 19:37
    Егор классный...игрок
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:31
    Вписал себя в историю клуба.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100