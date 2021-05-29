«Спартак» поздравил Титова с 45-летием

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вчера, 19:30

«Спартак» поздравил бывшего капитана команды с 45-летием.

Легенде «Спартака» Егору Титову – 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!

В активе Титова 444 матча за «Спартак» – второй показатель в истории клуба после Федора Черенкова. Титов – 6-кратный чемпион России в составе московской команды. Дважды он завоевывал Кубок России.

Легенде «Спартака» Егору Титову – 45! 🎉



Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»! 🔴⚪ pic.twitter.com/WYEpli21hK — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 29, 2021

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи, что клуб может подписать Аппелта Пиреса.