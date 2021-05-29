«Спартак» поздравил Титова с 45-летием

«Спартак» поздравил бывшего капитана команды Егора Титова с 45-летием.
Легенде «Спартака» Егору Титову – 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!
В активе Титова 444 матча за «Спартак» – второй показатель в истории клуба после Федора Черенкова. Титов – 6-кратный чемпион России в составе московской команды. Дважды он завоевывал Кубок России.
Легенде «Спартака» Егору Титову – 45! 🎉— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 29, 2021
Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»! 🔴⚪ pic.twitter.com/WYEpli21hK
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи, что клуб может подписать Аппелта Пиреса.
Прекрасный был плеймейкер, хоть и не отличался супер-техникой и скоростью. Мог одним пасом решить судьбу эпизода или перехитрить вратаря соперника.
Таких мастеров как Титов сейчас, увы, нет в Спартаке. Последним был Алекс.
Прекрасный был плеймейкер, хоть и не отличался супер-техникой и скоростью. Мог одним пасом решить судьбу эпизода или перехитрить вратаря соперника.
Таких мастеров как Титов сейчас, увы, нет в Спартаке. Последним был Алекс.