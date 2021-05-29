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«Happy Birthday, Andrey!» «Арсенал» поздравил Аршавина с юбилеем

вчера, 14:43

Сегодня, 29 мая, 40 лет исполнилось бывшему полузащитнику «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.

Пресс-служба «Арсенала» поздравила россиянина, опубликовав фотографию из матча против «Ливерпуля», когда Аршавин сделал покер на «Энфилде».

Happy Birthday, Andrey!

Аршавин провёл за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. Россиянин выступал за лондонский клуб с 2008 по 2013 год.

Ранее Аршавина с юбилеем поздравил «Зенит».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:24
Андрей, с Юбилеем!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:01
Аршавин: "перевод пожалуйста"
LOpp
LOpp
вчера в 14:46
«Happy Birthday, Andrey eto tvoi problemy»
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