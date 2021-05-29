«Happy Birthday, Andrey!» «Арсенал» поздравил Аршавина с юбилеем

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вчера, 14:43

Сегодня, 29 мая, 40 лет исполнилось бывшему полузащитнику «Зенита», «Арсенала» и сборной России .

Пресс-служба «Арсенала» поздравила россиянина, опубликовав фотографию из матча против «Ливерпуля», когда Аршавин сделал покер на «Энфилде».

Happy Birthday, Andrey!

🇷🇺 Andrey Arshavin turns 40 today! 🎈 pic.twitter.com/4jirqeWYvN — Arsenal (@Arsenal) May 29, 2021

Аршавин провёл за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол и отдал 38 результативных передач. Россиянин выступал за лондонский клуб с 2008 по 2013 год.

Ранее Аршавина с юбилеем поздравил «Зенит».