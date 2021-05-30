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Аспиликуэта: «Хаверц уже стал звездой „Челси“»

сегодня, 09:10
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Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал игру полузащитника Кая Хаверца, который забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0), а также поделился эмоциями после победы в турнире.

Кай Хаверц сыграл очень спокойно. Но не только в этом дело. Он бежал как сумасшедший! Он заслужил свой гол. Он будет звездой и теперь-то уже ею стал. Я же в «Челси» — с 2012 года, пришел в клуб сразу после его победы в Лиге чемпионов. Хотел повторить тот успех. Это невероятно. Моя семья тоже здесь. Это очень особенный день.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:43
А Зинченко звёздочкой мс. ))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:18
Аспи и сам провёл финал круто.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:16
Золотой гол забил
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