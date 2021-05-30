ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Уокер — болельщикам: «Спасибо за вашу поддержку»

вчера, 20:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поблагодарил фанатов клуба после поражения от «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Вчера вечером мы сделали всё, чтобы болельщики гордились нами. Мне очень жаль, что этого было недостаточно, чтобы принести трофей домой.

Мы вернемся ещё сильнее. Спасибо за вашу поддержку.

Все новости
Мартинес: «Рюдигеру повезло, что ему показали лишь желтую карточку»
Вчера, 22:59 Комментарии5
Де Йонг: «Надеюсь, что Куман останется в „Барселоне“»
Вчера, 21:24 Комментарии6
Т. Силва: «Если бы не Лэмпард, то меня бы не было в „Челси“»
Вчера, 17:51 Комментарии10
Каррагер: «Канте будут называть величайшим полузащитником в истории АПЛ»
Вчера, 15:02 Комментарии5
Президент ПСЖ: «Суперлига не защищала интересы болельщиков»
Вчера, 14:50 Комментарии7
Агуэро: «„Манчестер Сити“ навсегда в моём сердце»
Вчера, 13:43 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:01
Ну что.... болельщики есть болельщики
allemz
allemz
вчера в 20:52
За 5 лет с первого сезона пребывания все достойные ветераны поуходили без ушастого, потому что "он" так захотел, у Агуэро был шанс, но не суждено, потому что снова личные мотивы каталонской свиньи. Речь же идет не о профессионализме этого идиота, а личных самовлюбленных хотелок, МС у него в заложниках, ничего святого и футбольного нет в этом человеке, Фортуна всё также будет издеваться над ним и подставлять свой зад. Почему он заслужил столько шансов, а предыдущие тренеры нет? Чем он лучше других? Гореть же этой свинье в аду, за что такое наказание..
Мне на его месте стыдно за ветеранов, донный интроверт, зачем он вообще в футболе? Слезы Агуэро - вот что делает больнее, а когда понимаешь за счет чего был проигран матч и по каким деталям этого самовлюбленного черта, там уже вешаться можно, позор
allemz
allemz
вчера в 20:32
Уокер единственный, кто вчера пользу приносил, пока все растеряны были, придумывал что-то свое, действовал иначе. Годы идут, игроки стареют, а на выходе пшик, хотя игроки давно заслужили ушастика, но увы, когда армией руководит баран, а не лев, выходит плачевно. Вот почему концентрация таких ресурсов в руках дилетанта - безумие, только самолюбие потешить.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 20:22
Дайте Пепу миллиард и мы вернёмся ещё сильнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:22
Не смогли вынести высокого доверия
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:21
А вам спс за поражение!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:21
Разочарование от них для болельщиков.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100