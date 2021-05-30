Уокер — болельщикам: «Спасибо за вашу поддержку»

Защитник «Манчестер Сити» поблагодарил фанатов клуба после поражения от «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Вчера вечером мы сделали всё, чтобы болельщики гордились нами. Мне очень жаль, что этого было недостаточно, чтобы принести трофей домой.

Мы вернемся ещё сильнее. Спасибо за вашу поддержку.