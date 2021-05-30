Уокер — болельщикам: «Спасибо за вашу поддержку»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поблагодарил фанатов клуба после поражения от «Челси» в финале Лиги чемпионов.
Вчера вечером мы сделали всё, чтобы болельщики гордились нами. Мне очень жаль, что этого было недостаточно, чтобы принести трофей домой.
Мы вернемся ещё сильнее. Спасибо за вашу поддержку.
Мне на его месте стыдно за ветеранов, донный интроверт, зачем он вообще в футболе? Слезы Агуэро - вот что делает больнее, а когда понимаешь за счет чего был проигран матч и по каким деталям этого самовлюбленного черта, там уже вешаться можно, позор
Мне на его месте стыдно за ветеранов, донный интроверт, зачем он вообще в футболе? Слезы Агуэро - вот что делает больнее, а когда понимаешь за счет чего был проигран матч и по каким деталям этого самовлюбленного черта, там уже вешаться можно, позор